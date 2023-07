Auf ihrem Weg durch die Institutionen können sich heimische Firmen auf die Erfahrung der Expertinnen und Experten der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA verlassen. In Wien werden sie vom Team „Netzwerk Projekte International“ betreut, zudem sind die vor Ort angesiedelten AußenwirtschaftsCenter wichtige Ansprechpartner. Ein Beratungsschwerpunkt ist beispielsweise beim AußenwirtschaftsCenter Manila (Asiatische Entwicklungsbank) und AußenwirtschaftsCenter Washington (Weltbank) angesiedelt. Außerdem rückt die Afrikanische Entwicklungsbank in den Fokus: Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA erweitert ihr Netzwerk um einen neuen Standort in Abidjan in Côte d‘Ivoire mit besonderem Fokus auf das Projektgeschäft mit der dort angesiedelten Institution.