Was haben das Hilton Vienna Park Hotel, die Händler Spar und Hofer und die Feinkostkette Trzeniewski gemeinsam? Sie alle verkaufen übrig gebliebene Lebensmittel und Speisen zu günstigen Abholpreisen direkt an Konsumenten und sorgen so dafür, dass mehr genießbares Essen am Teller und weniger in der Tonne landet. Und sie setzen dabei – so wie 2.300 weitere österreichische Cafés, Hotels oder Bäckereien – auf die App „Too Good To Go“ des gleichnamigen Unternehmens, das sich als „Bewegung gegen Lebensmittelverschwendung“ definiert. Und Too Good To Go bewegt tatsächlich einiges: Seit Start im August 2019 wurden rund 1,5 Millionen übrig gebliebene Essensportionen verkauft – ein Win-Win für Betriebe, Konsumenten, Umwelt und Klima.

Trigos: Gut im Kerngeschäft

Too Good To Go zählt zu jenen sechs Unternehmen, die heuer einen Trigos-Preis und damit Österreichs renommierteste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, einheimsen konnten. Die Gala zur Verleihung des 18. Trigos ging Mitte September im Kuppelsaal der TU Wien live, per Livestream und mit Musik und Videobotschaften kurzweilig über die Bühne. Das Event stand unter der Patronanz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der ebenso wie Cynthia Zimmermann, Sektionschefin im Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung oder Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, den Weitblick, die Innovationskraft und Bedeutung verantwortlich agierender Unternehmen betonte. Im Laufe der Gala wurden alle 18 heuer nominierten Unternehmen aus den sechs Kategorien Vorbildliche Projekte, Mitarbeiterinitiativen, Internationales Engagement, Regionale Wertschaffung, Social Innovation & Future Challenges sowie Klimaschutz in Videobeiträgen nochmals kurz präsentiert. Eine Nominierung wird von der Trigos-Jury an Unternehmen vergeben, die verantwortungsvollen Handeln in allen Bereichen des Unternehmens verankern und zudem mit einer innovativen Initiative einen Beitrag zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz SDG, leisten. Heuer hatte die Jury 150 Einreichungen zu bewerten. Neben Too Good To Go freuten sich schließlich die Vertreter von Greiner Packaging und Fill, von Plasticpreneur und ReinSaat sowie von EVVA über die Ehrung als Vorzeigebetriebe und über individuell gestaltete und handgefertigte Trophäen.