17.09.2020 Am 16. September ging die Verleihung des Trigos, Österreichs renommiertester Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, zum 17. Mal über die Bühne, coronabedingt erst im September und ohne Gala. Dafür konnte das Geschehen erstmals von unbegrenzt vielen Zuschauern per Livestream verfolgt werden.

In einer Videobotschaft sprach Bundespräsident Alexander Van der Bellen den teilnehmenden Unternehmen seinen Respekt für ihre wegweisende Arbeit aus: „Sie stehen für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Wirtschaften.“ Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, dankte den Nominierten persönlich für ihr Engagement. Und sie nützte die Gelegenheit, einmal mehr für ihr Hauptanliegen, die Bekämpfung der Klimakrise, zu werben. Die kommenden fünf bis zehn Jahre seien entscheidend, sagte sie und ermunterte die Unternehmen, mutig zu sein und die Weichen zu stellen. Cynthia Zimmermann, Sektionschefin des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaft, überbrachte die Gratulation von Bundesministerin Margarete Schramböck. Sie erinnerte unter anderem daran, dass ihr Ministerium auch für eine werteorientierte und verantwortungsvolle Außenwirtschaft stehe und betonte, dass Unternehmen mit verantwortlichem Lieferkettenmanagement gerade auch in der gegenwärtigen Coronakrise von einer größeren Resilienz profitierten.

Große Vielfalt

Mit 166 Anträgen hatten sich heuer so viele Unternehmen wie seit Jahren nicht mehr um den Trigos Award beworben. 18 Unternehmen wurden in den sechs Kategorien – Vorbildliche Projekte, Soziale Innovation, Regionale Wertschaffung, Mitarbeiterinitiativen, Klimaschutz und Internationales Engagement – nominiert. Sie hatten die Jury mit der Verankerung verantwortungsvollen Handelns in ihrem Kerngeschäft, wegweisenden Initiativen, Maßnahmen oder Projekten sowie einem Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals SDG, überzeugt.

Die sechs Preisträger, die am Ende des Abends auf der Bühne standen, spiegeln die Bandbreite des österreichischen Engagements wider. Die Oesterreichische Kontrollbank AG wurde für ihre Green-, Social-, und Sustainability Bonds, die sie seit dem Vorjahr begibt und aus deren Erlös sie in Österreich und Entwicklungsländern Sozial- und Umweltprojekte finanziert, ausgezeichnet – laut Jury ein innovatives Vorbildprojekt im Bereich des Impact Investments. Der Wiener Kleinbetrieb Unverschwendet überzeugte mit seinen Verwertungskonzepten für überschüssiges Obst und Gemüse aus der heimischen Landwirtschaft. Mit der PMS Elektro- und Automationstechnik holte sich ein eigentümergeführtes Industrieunternehmen aus dem Lavanttal, Kärnten, für seine Ausbildungsoffensive die Trophäe, mit Fahnen-Gärtner ein Familienunternehmen aus Mittersill, Salzburg, für seinen talentorientierten Umgang mit den Mitarbeitern. Der Holzkraftwerkehersteller Syncraft Engineering aus Schwaz, Tirol, wurde in der Kategorie Klimaschutz für seine bahnbrechende Erfindung der „Rückwärts-Kraftwerke“, die gerade etwa in Japan und Kroatien installiert werden, ausgezeichnet. Aus Tirol kommt auch der sechste Preisträger: Das Medizintechnikunternehmen MED-EL machte das Rennen mit der nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen hörgeschädigter Menschen in der Elfenbeinküste und in Bangladesch. Der Einstieg des Herstellers von Cochlea-Implantaten in diese Entwicklungslandmärkte wird von der Austrian Development Agency über eine Wirtschaftspartnerschaft unterstützt und von der Entwicklungsorganisation ICEP im Projektdesign und -management begleitet. Wir gratulieren!

Hinter dem Trigos steht mit Caritas, Industriellenvereinigung, das Österreichische Rote Kreuz, respACT – austrian business council for sustainable development, Umweltdachverband sowie Wirtschaftskammer Österreich, eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Mehr Informationen zum Trigos finden Sie hier!

Wer die Liveübertragung der Trigos-Verleihung verpasst hat, kann diese jederzeit online nachschauen.

Foto: Gebrüder Pixel