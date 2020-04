Chancen nutzen

Im DAC Peer Review erntet Österreich im Allgemeinen Lob für die institutionelle Kapazität der ADA – sie sei laut den OECD-Experten professionell aufgestellt, um qualitätsvolle Entwicklungsprojekte durchzuführen. Nur: Aktuell werden weniger als zehn Prozent der heimischen Entwicklungshilfeleistungen über die Austrian Development Agency abgewickelt. Allein der österreichische Beitrag zum Europäischen Entwicklungsfonds ist mit 107 Mio. Euro höher als das gesamte operative Budget der ADA, das sich 2018 auf rund 80 Mio. Euro belief. Eine Kernempfehlung des DAC Peer Review lautet daher, die ADA mehr zu nutzen, indem Österreich den Anteil der programmierbaren Mittel, die direkt in den Partnerländern umgesetzt werden, erhöht.

Wohlwollend erwähnt wird zudem das österreichische Engagement im Bereich Wirtschaft und Entwicklung. Auf diese Weise habe man im Jahr 2017 etwas mehr als 50 Mio. Euro an zusätzlichen Ressourcen aus dem Privatsektor mobilisiert und damit eine wichtige Hebelwirkung erzielt. Eine bessere Verknüpfung zwischen Aktivitäten von Entwicklungsagentur und Entwicklungsbank würde den österreichischen Ansatz zusätzlich stärken, ebenso wie eine bessere Abstimmung mit allen weiteren Stellen, die im selben Partnerland tätig sind, zeigt der Bericht Potenziale auf. Jüngste Bemühungen der OeEB zur Schaffung der African-Austrian SME Investment Facility, die österreichischen Unternehmen für Investitionen in afrikanische Märkten Kredite oder Beteiligungskapital zur Verfügung stellt, halten die Experten für vielversprechend.

Beifall erntet auch Österreichs multilaterale Zusammenarbeit: „Österreich räumt der Arbeit im multilateralen System Priorität ein, Beiträge zu multilateralen Organisationen machen einen bedeutenden Teil seines Budgets aus.“ Nun ist es zwar richtig, dass 59 Prozent der heimischen Entwicklungshilfegelder an EU, Internationale Finanzinstitutionen und Vereinte Nationen fließen. Um allein aufgrund dieser Tatsache eine Priorisierung abzuleiten, braucht es jedoch eine gehörige Portion Euphemismus. Der vermeintliche Fokus besteht nämlich primär aus anteiligen EU-Beiträgen und der Beteiligung an Kapitalerhöhungen und Wiederauffüllungen internationaler Fonds von Weltbank und regionalen Entwicklungsbanken im Ausmaß der österreichischen Anteile. Wirklich gestaltbare Beiträge, etwa Österreichs freiwillige Zahlungen an Programme der Vereinten Nationen, sind im Vergleich dazu verschwindend gering. Der Peer Review hält hierzu fest: „Da Österreich in den meisten Organisationen nur einen geringen finanziellen Beitrag leistet, würde eine klarere Formulierung seiner Ziele auch zu größeren Einflussmöglichkeiten beitragen.“ Es lässt sich also festhalten: Wenn man keinen eigenen Fokus setzt, rücken internationale Verpflichtungen quasi von alleine in den Vordergrund.

Rückhalt gewinnen

Eine weitere Kritik des Review Teams betrifft die mangelnde Transparenz der österreichischen Aktivitäten. Selbst für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung scheint es schwierig zu sein, sich einen Überblick über das heimische Entwicklungsengagement zu verschaffen. „Ich war überrascht, von manchen Dingen zu hören, von denen nicht einmal ich wusste, dass wir sie machen“, so ein Spitzenvertreter bei der Präsentation des Berichts. Nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, dass nur ADA und OeEB Detailinformationen zu finanzierten Vorhaben publizieren. Vergeblich sucht man Näheres zum internationalen Engagement anderer staatlicher Akteure – geschweige denn zu den Ergebnissen, die damit angestrebt werden.

Das ist doppelt problematisch: Denn ohne Transparenz gegenüber den Steuerzahlern wird deren Interesse an und Bewusstsein für die Chancen von Entwicklungszusammenarbeit stets begrenzt bleiben. Dieser Rückhalt der breiten Öffentlichkeit wäre aber wiederum essenziell, um dem politischen Veränderungswillen auf Regierungsebene den entscheidenden Anstoß zu geben. Ob das Timing des DAC Peer Review letzten Endes tatsächlich so gut war oder die Neuausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit in Anbetracht der aktuellen Ausnahmesituation nicht doch wieder an Priorität verliert, bleibt abzuwarten.

Foto: BMEIA/Mahmoud