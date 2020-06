Tick, Tack

Vor kurzem warf ich erstmals einen Blick auf den CO2-Countdown des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Jetzt weiß ich: Wenn meine Tochter 2027 in die vierte Volksschulklasse kommt, werden wir das Treibhausgasbudget, das uns zur Erreichung der weltweiten Klimaschutzziele bleibt, verbraucht haben – sofern sich nichts an unserem Energieverbrauch ändert. Dann bleiben nur noch zwei Optionen: entweder Nullemission oder irreversible Umweltschäden. Zahlreiche Initiativen erhoffen sich von den staatlichen Konjunkturprogrammen zu Covid-19 nun einen starken Hebel für den Umstieg in Richtung Green Economy. Doch egal wie locker die Milliarden aktuell sitzen, ein Ersatz für eine Dekarbonisierungsstrategie, die Investitionen in nachhaltige Technologien langfristig incentiviert, sind Wirtschaftshilfen nicht. Auf eine schlüssige Strategie konnte man sich nur leider schon in wirtschaftlich guten Zeiten nicht einigen. Und ohne ordnungspolitischen Rahmen für nachhaltiges Wirtschaften wird der CO2-Countdown höchstens kurzzeitig langsamer ticken.

Foto: Mihai M. Mitrea