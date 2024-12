Wie ist Mondi durch die jüngsten Krisen gekommen? Ott: Wir haben die Herausforderungen gut gemeistert. Unsere Assets in Russland haben wir verkauft. Statt uns zurückzuhalten, haben wir stark investiert – insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf innovativen und nachhaltigen Lösungen. Wir investieren stark in flexible Verpackungen, etwa für Haustierfutter oder Barrierepapiere, die Kunststoffverpackungen ersetzen können. Solche Projekte motivieren das Team und geben dem Unternehmen langfristig Stabilität. Ein aktuelles Highlight ist eine neue Papiermaschine in Tschechien, die 400 Millionen Euro gekostet hat und voraussichtlich ab Anfang 2025 hochgefahren wird. Zudem haben wir die Zellstofffabrik Hinton in Kanada erworben, die uns Zugang zu hochwertigem lokalen Holz verschafft. Wie sieht es in Emerging Markets aus? Ott: In Lateinamerika haben wir eine Fabrik in Kolumbien ausgebaut. In Afrika fokussieren wir uns auf Nord- und Westafrika, vor allem mit neuen Projekten in Marokko. Diese Märkte bieten attraktive Wachstumsraten, obwohl sie auch einige Hürden mit sich bringen. Langfristig sind Regionen wie Afrika und der Nahe Osten für uns sehr wichtig, nicht nur als Produktionsstandorte, sondern auch als Absatzmärkte für unser Papierportfolio. Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für Mondi? Ott: Wir haben den Mondi Action Plan MAP 2030 entwickelt, der uns klare Ziele in verschiedenen Bereichen setzt, um Nachhaltigkeit zu managen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, sauberer zu produzieren – das heißt, Emissionen zu reduzieren, keinen Abfall auf Deponien zu entsorgen und unsere internen Kennzahlen kontinuierlich zu verbessern. In der Papierindustrie arbeiten wir seit 30 Jahren an solchen Zielen, sodass diese Anforderungen für uns nicht neu sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Nachhaltigkeit für uns im Produktbereich eine enorme Chance darstellt. In unseren Absatzmärkten ist Nachhaltigkeit einer der größten Wachstumstreiber. Der gesamte Markt befindet sich im Wandel: Die großen Konsumgüter-Unternehmen steigen zunehmend auf nachhaltige Verpackungen um. Sie sind jetzt viel offener für neue Trends und Innovationen. Das bedeutet für uns einen Wachstumsschub durch unser Know-how und unsere Innovationskraft. In der Vergangenheit haben wir versucht, Innovationen in den Markt zu bringen, stießen jedoch oft auf Widerstand, da die Kunden ausschließlich auf Kostenreduktion fokussiert waren. Heute hat sich das geändert: Kunden fordern neue Produkte und sind bereit, Neues auszuprobieren. Dieser Wandel bietet uns große Chancen, die wir aktiv nutzen.