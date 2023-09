Bittersüße Zutat

Die Menschheit ist lange Zeit ohne raffinierten Zucker ausgekommen: Zwar begann die Produktion von Kristallzucker bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. in Indien, doch blieb der süße Stoff fast 2.500 Jahre lang nur eine Randerscheinung in unserer Ernährung. Das änderte sich bekanntlich gewaltig. In einer faszinierenden Reise um den Globus und durch die Jahrhunderte enthüllt Geschichtsprofessor Ulbe Bosma, wie Zucker zur allgegenwärtigen Zutat wurde und welche weitreichenden Auswirkungen der weltweit steigende Appetit auf Süßes auf Produktionsländer, Umwelt und Gesundheit hat.

Ulbe Bosma The World of Sugar – How the Sweet Stuff Transformed Our Politics, Health and Environment over 2,000 Years, Harvard University Press 2023, 464 Seiten, EUR 37,99