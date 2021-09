Preis für Lebensmittelretter

13.09.2021 Mehr als 400.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle fallen alljährlich in österreichischen Haushalten, im Handel sowie in der Gastronomie an. Nun hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck den Ideenwettbewerb „Teller statt Tonne“ ins Leben gerufen, um innovative Unternehmen vor den Vorhang zu holen, die sich der Rettung von Lebensmitteln verschrieben haben. Konkret werden Projekte in zwei Kategorien gesucht: „Ideen und Konzepte“ sowie „Start-ups und KMU“. Die Gewinner der beiden Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Für die zweiten und dritten Plätze werden Gutscheine für Beratungsleistungen vergeben. Bis zum 15. Oktober können Ideen eingereicht werden, im November erfolgt die Preisverleihung.