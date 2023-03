30.03.2023 Seit fünf Jahren engagieren sich der Wiener Kunststoffhersteller Borealis und der Umweltberater Systemiq für das Abfallwirtschafts- und Recyclingprojekt STOP (STop Ocean Plastics) in Indonesien. Eine Zwischenbilanz unterstreicht den Wert des Projekts: In drei indonesischen Städten wurden Hand in Hand mit den Stadtverwaltungen umfangreiche Abfallsysteme eingeführt. Dazu zählen Schulungen, die Bereitstellung von getrennten Müllbehältern für Rest- und Biomüll für Haushalte und die Etablierung von Sammelsystemen. Dank dieser Maßnahmen konnten mehr als 40.000 Tonnen Abfall (darunter mehr als 5.000 Tonnen Kunststoffe) gesammelt werden, großteils von Haushalten, die bislang keinen Zugang zu dieser Dienstleistung hatten. Dazu wurden fünf Abfallverarbeitungsanlagen errichtet und hunderte Arbeitsplätze geschaffen. Alle drei Systeme wurden den Stadtverwaltungen bis Anfang 2023 übergeben. STOP setzt seine Aktivitäten nun in Jembrana auf Bali fort.

Foto: Projekt STOP