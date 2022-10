Vernetzung ist nötig

Während Watt mit viel Emphase für den produktiven Nutzen von Investments in afrikanische Start-ups wirbt, grummelt es in Teilen der afrikanischen Start-up-Szene hinsichtlich des Faktes, dass 90 Prozent der Investorengelder an Start-ups gehen, die von Europäern oder Nordamerikanern zumindest mitgegründet wurden. Die Wienerin Patricia Rinke, die seit drei Jahren für den panafrikanischen Investor AfricInvest in der Sparte Risikokapitalfinanzierung tätig ist, hält die Aufregung für übertrieben: „Wir sind in einem so schnell wachsenden Markt mit derart viel Luft nach oben, dass quasi jedes Investment positiv zu bewerten ist. Und das Ökosystem braucht Leute, die Kapital von außerhalb Afrikas bringen, und das sind nun mal häufig Unternehmer, die die amerikanische Investmentszene persönlich kennen und daher Brücken zu internationalen Investoren bauen können. Daneben gibt es aber auch immer mehr Fonds, die sich auf afrikanische Gründer spezialisieren.“

AfricInvest wurde vor fast 30 Jahren in Tunis gegründet, hat in seiner Geschichte bereits knapp zwei Mrd. Dollar an Mitteln aufgebracht und bezeichnet sich selbst als erfahrenster Investor aus Afrika in Afrika. Seit drei Jahren stellt AfricInvest gemeinsam mit Cathay Innovation Risikokapital für Start-ups zur Verfügung und hat seitdem in elf aufstrebende afrikanische Start-ups investiert. „Start-ups sind sehr wichtig für Innovation in Afrika, funktionieren aber nur, wenn sie auch in das existierende Ökosystem integriert werden. Ein FinTech-Start-up kann oft nicht allein überleben, sondern braucht Banken als Partner. Oder es braucht die entsprechenden Lizenzen, also die politische Akzeptanz. Und dabei können wir helfen“, sagt Rinke. So spielte AfricInvest eine entscheidende Rolle bei der Erarbeitung des tunesischen Start-up-Acts, den die Regierung 2018 verabschiedete, um Start-ups bei Steuern und bürokratischen Prozessen Erleichterungen zu verschaffen. „Das wird nun auch in anderen afrikanischen Ländern, beispielsweise im Senegal und in der Elfenbeinküste, durchgesetzt. Gerade in den französischsprachigen Ländern herrscht bis heute häufig eine traditionelle Bürokratie nach französischem Muster, die es Start-ups sehr schwer macht, zu bestehen“, verrät Rinke.

Investiert hat AfricInvest unter anderem in das tunesische KI-Start-up Instadeep, das inzwischen auch mit BioNTech zusammenarbeitet. „Pfizers Covid-Impfstoff hätten wir nicht so rasch bekommen, hätte Instadeep nicht über Algorithmen das nötige Target-Protein gefunden. Ein Beispiel dafür, dass auch Deep Tech, also besonders innovative Technologie, aus Afrika kommen kann“, sagt Rinke.