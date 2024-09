Vorbild Uganda

Allerdings ist auch für afrikanische Ligen eine Koexistenz neben der Premier League möglich, ist Jörg Wiegratz, Sportwissenschafter an der Universität Leeds, überzeugt. Er hat die Fußball-Liga in Uganda untersucht, die bis vor zehn Jahren in einer schweren Krise war – viele Vereine konnten sich nicht mehr erhalten –, nun aber einen erstaunlichen Grad an Professionalisierung an den Tag legt. Laut Wiegratz hat die Stablilisierung und Verbesserung der Organisation des ugandischen Fußballverbands mit dem Eintritt von Moses Magogo Hassim als neuem Verbandspräsidenten 2013 begonnen. In der Folge fand – teilweise auch mit der Unterstützung des Weltfußballverbandes Fifa – ein Kapazitätsaufbau statt. „Kunstrasenplätze wurden errichtet, technische Zentren aufgebaut, mehr Trainer ausgebildet, und es gab Kurse für das Vereinsmanagement“, sagt Wiegratz, der selbst jahrelang an Universitäten in der Hauptstadt Kampala wissenschaftlich tätig war.

Die größten und stärksten Vereine kommen dabei aus der Hauptstadt Kampala – wie der amtierende Meister Villa SC oder die Vipers, die im Frühjahr 2023 in der afrikanischen Champions League durch ein Unentschieden gegen das marokkanische Spitzenteam Raya Casablanca einen Achtungserfolg erzielten. Mit dem Bul FC errang aber in der vergangenen Saison auch ein Verein aus einer kleineren Stadt, nämlich aus Jinja, den zweiten Rang. Die größeren Vereine haben ihr Marketing professionalisiert – und sich dabei an der Premier League orientiert. „Die Fans bekommen Bilder, Videos und Memes nun so, wie sie es auch von ihren englischen Vereinen lieben, und man verbindet das dann mit einer lokalen, ugandischen Charakteristik“, erklärt Wiegratz.

Er spricht von „sich selbst verstärkenden Dynamiken“. Die verbesserte Organisation von Liga und Vereinen zog in der Folge Sponsoren und das Fernsehen an, deren Gelder eine weitere Professionalisierung ermöglichten. Dies schlägt auch auf andere Ebenen durch: Der Frauenfußball wächst, es gibt immer mehr Amateurturniere und viele Schulen fördern den Fußballsport, berichtet der Forscher. „Es sind überall Stabilisierungs- und Wachstumstendenzen vorhanden.“ Noch sind nicht alle Probleme gelöst. Feste Anstellungen und regelmäßige Gehälter gibt es nur bei den größten Vereinen, und selbst die Fußballstadien mancher Erstligavereine fassen nicht mehr als 2000 Zuschauer. Dennoch zeigt der ugandische Fußballverband, wie ein lokaler Sportkreislauf entstehen, den Breitensport voranbringen und Chancen für sportliche Talente schaffen kann.

Denn Geld ist nicht alles. Das zeigte auch das belgische Team Intermarché-Wanty, für das Biniam Girmay die drei Etappensiege und das Grüne Trikot bei der Tour de France geholt hat. Es hatte das zweitkleinste Budget von den 22 teilnehmenden Teams. Das Team mit dem größten, und im Vergleich fünffachen Budget, die britischen Ineos Grenadiers, verbuchte nicht einen einzigen Tagessieg.