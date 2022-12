Ihre Hauptmärkte sind Europa und die USA. Welchen Stellenwert haben Emerging Markets für Rosenbauer?

Wolf: Unsere Lösungen müssen immer Fireman Proved, also robust und leicht bedienbar sein, egal ob für Freiwillige Feuerwehren oder für globale Märkte. Sie müssen unter allen Gegebenheiten funktionieren, also auch manuell bedienbar sein, selbst wenn das eigentlich eine Elektronik übernimmt. Wir haben einzelne Produkte speziell für Emerging Markets entwickelt, etwa ein Fahrzeugkonzept, das vom Design her reduziert und auf ein bestmögliches Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgelegt ist. Genauso bieten wir Semi und Completely Knocked Down-Lösungen an. Das ist in Emerging Markets oft ein wesentliches Thema, um Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Beispielsweise in Algerien arbeiten wir mit einem lokalen Fahrgestellhersteller zusammen und bauen die Fahrzeuge vor Ort auf.

Wie geht es Ihnen in Afrika?

Wolf: Wir überlegen, Nordafrika gemeinsam mit dem Mittleren Osten zu bedienen, da wir hier Synergiemöglichkeiten und Parallelen sehen, was die gefragten Fahrzeuglösungen betrifft. In Südafrika sind wir mit einem Vertriebs- und Serviceteam vor Ort. Es sind einige Softloan-Projekte in Vorbereitung, beispielsweise in Tansania, wo ein solches Geschäft unmittelbar vor der Realisierung steht. Natürlich ist es in den meisten afrikanischen Ländern vorteilhaft, wenn man eine Finanzierung über die Oesterreichische Kontrollbank mitanbieten kann. Ein wesentlicher Faktor für afrikanische Märkte sind nachhaltige Produktlieferungen. Es bringt nichts, ein modernes Fahrzeug hinzustellen, mit dem sich niemand auskennt. Hier ein Paket inklusive des entsprechenden Trainings anzubieten, Know-how auch für die Instandhaltung der Fahrzeuge zu transferieren, damit die Fahrzeuge sehr lange im Einsatz sein können, ist sicher ein wichtiger Schlüssel.