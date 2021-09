Robert Okine ist CEO des IT-Beratungsunternehmens Bewsys (Better World Systems) in Ghana. Dieses entwickelt in Partnerschaft mit Regierungen, Entwicklungsorganisationen und NGO Softwarelösungen für den Einsatz in 60 Entwicklungsländern. Das Unternehmen unterstützt unter anderem den Aufbau von effizienten Sozialhilfesystemen, die Ernteüberwachung, die Harmonisierung von medizinischen Daten oder das Aufspüren von Landminen.