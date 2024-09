Vietnamesische Ambivalenz

Ein-Partnerland, das im internationalen Kontext regelmäßig als Best Practice für den Kohleausstieg behandelt wird, ist Vietnam. Noch im Jahr 2015 baute Vietnam voll und ganz auf Kohle, um den rasant steigenden Strombedarf zu decken: Damals befanden sich in Vietnam genügend Kohlekraftwerke in der Entwicklung, um die Kohlekapazität von 13 GW auf 69 GW zu verfünffachen. Letztlich kam es bis 2023 aber nur zu einer Verdopplung auf 27 GW, und zeitgleich zu einem enormen Ausbau der erneuerbaren Energien.

Direkt zurückzuführen ist das auf eine Entscheidung der vietnamesischen Regierung, den Ausbau der Erneuerbaren mit hohen Einspeisetarifen zu attraktiveren. Und während etwa China, Japan und Südkorea ihre Kohlefinanzierung in Vietnam deutlich zurückfuhren, standen internationale Investoren für Solar- und Windanlagen Schlange. Im Jahr 2022 folgte die JETP, durch die dem Land 15,5 Mrd. Dollar an öffentlichem und privatem Kapital zur Unterstützung der Energiewende zugesagt wurden.

„Der Grund für den Kurswechsel ist ganz einfach: Die Kohle hat nicht das geleistet, was sich Vietnam von ihr erhofft hatte. Die jahrelange Blockadehaltung gegenüber Erneuerbaren wurde nur überwunden, weil festgestellt wurde, dass andernfalls die Stromnachfrage nicht mehr befriedigt werden könnte“, berichtet Steckel.

Aber auch Vietnam steht beim Kohleausstieg weiterhin vor immensen Herausforderungen: Der Netzausbau hinkt dem raschen Bau von Solar- und Windparks massiv hinterher, auch an Batteriespeichern mangelt es. Und es fehlen weiterhin beträchtliche finanzielle Mittel, auch weil die Regierung an den gedeckelten sehr niedrigen Strompreisen festhalten will, was zu hohen Verlusten und mangelnden Investitionsmöglichkeiten für den staatlichen Stromversorger EVN führt.

Das heißt: Auch in Vietnam wird der Kohleausstieg noch viele Jahre dauern, im nationalen Energieplan findet er sich unter dem verklausulierten Stichwort „zusätzliche Prioritäten“ erst in der zweiten Reihe der angestrebten Maßnahmen. „Ein groß angelegter Ausstieg aus der Kohleverstromung ist in Vietnam in naher Zukunft nicht möglich, aber einige ältere Kohleverstromungsanlagen könnten auf alternative Energiequellen umgestellt werden“, heißt es in dem Strategiepapier.

Neue Perspektiven

Jan Steckel warnt beim Kohleausstieg vor one-size-fits-all-Ansätzen. „Was es braucht, sind ausdifferenzierte Maßnahmen, die sich jeweils an die regionalen Gegebenheiten anpassen“, ist er überzeugt. Dabei seien die Schwellen- und Entwicklungsländer auf Know-how-Transfer sowie finanzielle Unterstützung für erneuerbare Energien, Netzkapazitäten, Speicheranlagen und die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien angewiesen. Und gerade in Ländern, die vom Kohleexport abhängig seien wie Indonesien oder Kolumbien, müsse der Kohleausstieg Teil einer breiteren wirtschaftlichen Diversifizierung sein.

Im deutschen Ruhrgebiet dienen einige stillgelegte Kohlebergwerke mittlerweile als Touristenmagneten. Allein die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnete Zeche Zollverein in Essen zählt jährlich etwa 1,5 Millionen Besucher. Und zwölf Kilometer entfernt, an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum, setzen sich Studenten aus aller Welt mit dem Nachbergbau auseinander, also mit den Herausforderungen, die mit der Schließung von Bergwerken verbunden sind – sie sind auch regelmäßige Gäste in den ehemaligen Kohlebergwerken.

„Über einen langen Zeitraum gab es hier eine fast schicksalhafte Verbindung zur Kohle. Nun helfen wir anderen Regionen bei der Suche nach neuen Perspektiven“, sagt Börje Nolte zum Abschluss des Besuches im Steinkohlebergwerk.