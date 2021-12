30.12.2021 Vor fünf Jahren begann in Ostafrika die Erfolgsgeschichte von Zipline: Im Oktober 2016 eröffnete das kalifornische Robotikunternehmen sein erstes Logistiklager in Ruanda, um von dort aus Provinzspitäler mit kurzfristig benötigten Blutkonserven zu versorgen – mithilfe von Drohnen in unter einer Stunde. Die Instantlieferungen haben sich offensichtlich bewährt: Inzwischen schickt das Unternehmen in Ruanda, Ghana und mittlerweile selbst in den USA im Schnitt alle vier Minuten eine Drohne mit Medizin, Blutkonserven oder Impfstoffen los. In einem Pilotprogramm in Ghana testet Zipline seit kurzem auch die Auslieferung von Pfizer-BioNTech-Impfstoffen, für die Ultra-Kühlketten erforderlich sind. Insgesamt sollen die Kalifornier schon mehr als 230.000 Flüge mit 1,6 Mio. Produkten an Bord abgefertigt haben. Den Erfolgskurs dürften sie fortsetzen: Im kommenden Jahr sollen auch erste Zip-Drohnen in Nigeria, der Elfenbeinküste und Japan abheben.

Foto: US Embassy Ghana