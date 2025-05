Als Stefan Ehrlich-Adám kürzlich in der kenianischen Hauptstadt Nairobi war, erntete er ungläubige Blicke. Der Geschäftsführer der auf Schließanlagen spezialisierten Wiener Firma EVVA stand mit einem Manager aus der kenianischen Sicherheitsbranche vor einem zehnstöckigen Gebäude. „Ich erklärte ihm, dass es möglich ist, dass jeder Hausbewohner mit einem Schlüssel die Haupteingangstür und seine Wohnungstür aufsperrt, gleichzeitig aber niemand in die Nachbarwohnung kann“, berichtet Ehrlich-Adám. Sein Gegenüber kannte das Konzept nicht und war entsprechend verwundert.

Diese Anekdote erzählt viel über die Firma EVVA Sicherheitstechnologie GmbH und ihr Selbstverständnis. „Wir sind ein innovativer Hersteller“, sagt Ehrlich-Adám. Deshalb sucht das 1919 gegründete Unternehmen ständig nach neuen Lösungen in der Sicherheitstechnologie, beschäftigt eine eigene Forschungsabteilung und arbeitet dabei etwa mit der TU Wien zusammen. Gleichzeitig ist das Unternehmen offen für neue Märkte, die auch außerhalb des Kerngebiets – das ist für EVVA primär der europäische Markt – liegen.

So hat Geschäftsführer Ehrlich-Adám in Kenia, das er im Zuge einer Projektreise der NGO ICEP besuchte, nun erste Kontakte geknüpft. „Ich werde da dranbleiben“, sagt er.

Auf anderen Märkten hat sich das bereits ausgezahlt: In Ghana, Thailand, Gabun oder Malaysia vertrauen Kunden schon auf die Sicherheitslösungen von EVVA. In Indien rüstet EVVA mit dem Flughafen Bangalore kritische Infrastruktur mit seinen Sicherheitsanlagen aus. In Thailand wiederum hat die Wiener Firma die Mass-Rapid-Transit-Züge ausgestattet, die mit den S-Bahnen hierzulande vergleichbar sind. Die Pink Line, die Yellow Line und die Green Line erhielten jeweils 1.500 bis 2.000 Schließzylinder. Und in Malaysia ragt ein weiteres Vorzeigeprojekt von EVVA in die Höhe: Dort sorgt eine EVVA-Schließanlage im zweithöchsten Gebäude der Welt, dem 678 Meter hohen Merdeka Tower, für Sicherheit.

In Ländern des globalen Südens sieht Ehrlich-Adám Entwicklungspotenzial und wachsende Nachfrage für seine Branche. „Deswegen sollte man früh genug am Markt sein und einzelne Projekte umsetzen, die dann auch als Referenz dienen.“

Dass die Wiener Firma bei ihren Geschäftstätigkeiten auch gerne in die Ferne blickt, liegt nicht zuletzt am Geschäftsführer selbst. „Mich zieht es in die Welt hinaus. Mich reizen Destinationen, wo wir heute noch nicht präsent sind“, sagt er. „Und unsere Exportabteilung ist sehr motiviert, auch außerhalb Europas Umsatz zu machen.“

Familienbetrieb

Die Weite der Welt und andere Länder hat Ehrlich-Adám früh kennengelernt. Als Sohn eines Diplomaten lebte er im Senegal und Mexiko und besuchte seine Eltern später auch regelmäßig in Peru und Malaysia. Er selbst studierte dann Elektrotechnik und Handelswissenschaften in Wien und trat nach einer Tätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei in das Familienunternehmen EVVA ein, das der Großvater seiner Frau und sein Schwiegervater nach einer Insolvenz übernommen und erfolgreich wieder aufgebaut hatten.

Am Firmensitz in der Wienerbergstraße im zwölften Wiener Bezirk wird die Geschichte der Schließtechnologie und des 1919 gegründeten Unternehmens im Besprechungsraum, in dem das Gespräch mit Ehrlich-Adám stattfindet, angreifbar. Hier sind EVVA-Schließzylinder aus den vergangenen hundert Jahren aufbewahrt. Auch historische Exemplare von Schlössern finden sich hier in einem Glasschrank.

„Was wir machen, haben im Prinzip schon die alten Ägypter gekannt“, sagt Ehrlich-Adám und nimmt das nachgebaute Modell eines aus Holz gefertigten ägyptischen Schlosses aus dem Schrank. Er demonstriert, wie vor rund 3.000 Jahren der Schließmechanismus funktioniert hat. Mehrere hölzerne Stifte lassen sich mittels eines kammähnlichen Betätigungsschlüssels auf und ab bewegen. Werden die Stifte angehoben, wird die Verriegelung aufgehoben und das Schloss kann geöffnet werden. Fallen die Stifte in die Verriegelungsbohrungen, ist das Schloss verriegelt.

Im Jahr 1861 erfand der US-Amerikaner Linus Yale Jr. dann das moderne Schloss. Er stellte das ägyptische Schloss sozusagen auf den Kopf. Kann die Schwerkraft nicht mehr auf die Stifte wirken und den Mechanismus verriegeln, müssen Federn eingebaut werden, die die Stifte in die Verriegelungsposition drücken. Dieses Schloss lässt sich mit einem Schlüssel mit passenden Zacken (oder auch Einkerbungen) öffnen, so wie er heute noch millionenfach verwendet wird. „Auch wenn wir heute mit einem Schlüssel in ein Zylinderschloss hineinfahren, drücken wir mit den Zacken die Stifte gegen die Federn hinunter, bis die Stifte wieder so auf einer Teilungsebene sind, dass der Schließzylinder gedreht werden kann“, erklärt Ehrlich-Adám.

Revolutionäre Innovation

Freilich sind die heutigen Schließanlagen viel komplexer. EVVA schaffte hier im Jahre 1976 eine Innovation, die die Branche prägen sollte: Die Firma entwickelte das erste Multiprofil-System. „Ein Schließzylinder wird durch zwei Parameter bestimmt: Einerseits durch die Zacken am Schlüssel und andererseits durch die Form des Profils, in das der Schlüssel eingeführt wird“, erklärt Ehrlich-Adám. „An den Zacken konnte man nicht viel machen, das sind immer maximal zehn Höhen. Aber das Profil haben wir in einer hierarchischen Pyramide angeordnet. Damit hatte man plötzlich tausende von Längsprofilen anstatt nur einem. Das hat die Möglichkeiten von Schließanlagen drastisch erhöht.“

Nun konnten auch große Gebäudekomplexe wie Einkaufszentren, Flughäfen oder Universitäten mit Schließanlagen ausgestattet werden, die den Zutritt für einzelne Mitarbeiter in bestimmte Räume effizient und korrekt regelten. Das sind auch die großen Referenzprojekte von EVVA: Die UNO-City oder die Stadthalle in Wien, die Oper in Kopenhagen oder das Fußballstadion von Juventus in Turin – sie alle sind mit Schließanlagen von EVVA ausgestattet.

Dabei hat sich die Technik freilich weiterentwickelt. Mittlerweile können viele Schlösser kontaktlos, etwa mit einer Karte oder mittels Smartphone, geöffnet werden. AirKey heißt ein Produkt von EVVA, bei dem man Schlüssel über eine App am Smartphone verschicken kann. Akura 44, die jüngste Entwicklung, hat wiederum das klassische Schließsystem weiterentwickelt. Durch einen Hybrid-Zylinder ist es aber auch möglich, elektronische und mechanische Zutrittssysteme miteinander zu mechatronischen Lösungen zu verbinden.

„Ich bin selbst immer wieder überrascht, was man alles noch finden und erfinden kann. Aber unsere Ingenieure sind da sehr innovativ. Und es macht Spaß, an ihren Diskussionen teilzunehmen“, erzählt Ehrlich-Adám. Gleichzeitig ist es aber auch eine Notwendigkeit: Eine Firma wie EVVA steht nicht nur in Konkurrenz zu Mitbewerbern, sondern befindet sich auch im Wettlauf mit Einbruchsmethoden, die sich ebenfalls weiterentwickeln. „Wir schützen unsere Systeme auch mit Patenten“, berichtet Ehrlich-Adám.

Der Fokus auf Qualität hat aber seinen Preis. Das macht für EVVA den Eintritt in Entwicklungs- und Schwellenländer nicht leichter. „Kommen wir auf einen neuen Markt, dann sind wir oft teurer als die lokalen Produkte und zudem eine noch unbekannte Marke“, sagt Ehrlich-Adám. „Deshalb ist es entscheidend, den passenden Vertriebspartner zu finden. Er muss die lokale Branche kennen, und er muss die Motivation haben, gute Argumente auf den Tisch zu legen, warum Kunden nun uns, dem Newcomer, vertrauen sollten.“

Potenzielle Interessenten kann EVVA dabei etwa auf Messen finden. In Essen findet alle zwei Jahre die größte europäische Messe der Sicherheitsbranche statt, aber auch in Dubai gibt es mit der BIG 5 eine Messe, die nach Afrika und in den Nahen Osten ausstrahlt.

Hat man einen neuen Partner gefunden, wird dieser eine gewisse Vertriebsunterstützung benötigen. „Gerade am Anfang muss man hier viel investieren, Beratungsgespräche führen, teilweise auch Begleitungen zu potenziellen Endkunden machen“, sagt Ehrlich-Adám. Wobei gerade im afrikanischen Raum der Fokus bei vielen Kunden noch auf mechanischen Lösungen liegt. So hat EVVA etwa in Libreville in Gabun das Mutter-Kind-Spital „Jeanne Ebori“ mit EPS-Schlüsseln ausgestattet. Das sind starke Neusilberschlüssel.