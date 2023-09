Schirmherrschaft

Die globalen Internet-Champions leben übrigens im Süden: in Südostasien, Südamerika und Südafrika. Dort legen Nutzer im Schnitt 8- bis 9-stündige Onlinemarathons hin. Das soll weniger am langsamen Internet liegen, sondern mehr an der ausgeprägten Affinität zu sozialen Medien. Wer über acht Social-Media-Konten verfügt – wie es etwa in Brasilien oft der Fall ist – muss eben drei bis vier Stunden pro Tag investieren, um up-to-date zu bleiben.

Die innige Verbundenheit mit den Bildschirmen dürfte vermehrt zu einer Pandemie der trockenen Augen und Kurzsichtigkeit führen. Vielleicht sollten wir uns ein Beispiel an Indien nehmen, wo Podcasts besonders hoch im Kurs stehen – Internetuser lauschen im Schnitt 94 augenschonende Minuten pro Tag den Stimmen im Ohr.

Und dann gibt es da noch Nordkorea – das Land ohne Onlineexzesse: Dort existiert das Internet für die breite Bevölkerung bis heute nicht.