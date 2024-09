Wie ist Siemens Österreich für die kommenden Jahre aufgestellt? Neumann: Siemens Österreich ist global vernetzt und agiert aus Österreich heraus in 25 weiteren Ländern. Es ist deutlich zu spüren, dass große globale Megatrends auch auf Österreich einwirken: der demographische Wandel, die Digitalisierung, der Klimawandel oder die Energieversorgung der Zukunft. Diese globalen Fragen betreffen auch unsere Kunden. Denn letztlich geht es uns als Unternehmen so gut, wie es unseren Kunden geht. In den Bereichen Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, effiziente Energieversorgung und Mobilität sehen wir Rückenwind, der uns als Siemens unterstützt. Diese Themen prägen unser Produktportfolio und die Richtung, in die wir uns bewegen. In der Industrie hingegen gibt es eine gewisse Zurückhaltung: Nach einem Aufschwung während der COVID-Krise, als die Industrie stark in Automatisierung und Lagerhaltung investierte, beobachten wir nun eine langsamere Entwicklung, als wir uns wünschen würden. Wie entwickelt sich Österreich als Standort für internationale Unternehmen? Neumann: Österreich ist seit 145 Jahren ein Siemens-Standort. Wir sind heute für eine Region verantwortlich, und diese wurde mit dem Ukrainekrieg um die fünf zentralasiatischen Länder erweitert. Das zeigt das Vertrauen, das die deutsche Siemens-Zentrale in den österreichischen Standort hat. Diese Erweiterung war eine Bestätigung unserer Kompetenz und unseres Erfolgs in der Region. Durch die starke wirtschaftliche Entwicklung in vielen der 25 Ländern, die wir betreuen, konnten wir als Region stärker wachsen als Österreich allein. Für den Standort Österreich spielen Faktoren wie Digitalisierung, Energiekosten, Arbeitskosten und die Qualität von Forschung und Ausbildung eine wichtige Rolle. Bei Forschung und Ausbildung sind wir in Österreich gut aufgestellt, aber die hohen Lohn- und Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Wie schätzen Sie die Leistungsbereitschaft in Österreich ein? Sehen Sie Unterschiede zu anderen Regionen? Neumann: Leistungsbereitschaft ist für mich ein komplexes Thema, das aus mehreren Faktoren besteht. Der „Mindset“, also die innere Haltung, etwas schaffen zu wollen, ist letztlich entscheidend für den Erfolg. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Fokus auf Stärken: Wer es schafft, seine Stärken zu nutzen und zu multiplizieren, kann große Erfolge erzielen. Schließlich geht es um die Bereitschaft zur Veränderung. Veränderungen geschehen immer, doch heutzutage passieren sie schneller und globaler. Diese Offenheit für Veränderungen ist entscheidend, um Leistung zu erbringen. Wir sehen bei unseren Mitarbeitern eine hohe Leistungsbereitschaft. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, unsere rund 100 neuen Auszubildenden persönlich zu begrüßen, und ich war beeindruckt von ihrem Engagement und ihren klaren Zielen. Diese Generation bringt viel Motivation und Leistungsbereitschaft mit, und das motiviert auch mich persönlich. Unterschiede zwischen den Regionen sehe ich nicht beim Thema Leistung, sondern eher in der Flexibilität. In Ländern wie Bulgarien oder Rumänien werden Dinge oft schneller und pragmatischer angegangen, etwa beim Ausbau der Photovoltaik. Dort ist der regulatorische Rahmen möglicherweise flexibler, was zu einer schnelleren Umsetzung führt. Auch das wirtschaftliche Wachstum in diesen Ländern ist aktuell höher als in Österreich, was positiv für die gesamte Region ist.