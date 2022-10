Dabei hat jedes Fahrzeug, das den Produktionszyklus in Leonding durchläuft, bereits einen feststehenden Abnehmer. Denn anders als in der Autoindustrie ist der Individualisierungsgrad bei den Feuerwehrfahrzeugen groß. Faktoren wie das Klima, die Zugänglichkeit von Hydranten oder die Art der Löschtechnik nehmen Einfluss auf die konkrete Ausführung und Ausrüstung des jeweiligen Modells.

Optimismus trotz roter Zahlen

Die Führung des Konzerns ist zurzeit vor allem auch mit externen Einflüssen beschäfigt. Dabei sind es die krisenbedingten Lieferkettenprobleme und Preissteigerungen bei Vorprodukten und Energie, die zu Verzögerungen und Umsatzeinbußen führen – so stand im ersten Halbjahr 2022 ein Verlust von 11,7 Mio. Euro zu Buche. Für CEO Sebastian Wolf kein Grund zur Panik: „Die Reorganisation und Stabilisierung der internationalen Lieferketten wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden diese Versorgungskrise nutzen, um unser Geschäftsmodell zu vereinfachen und die Effizienz unserer Prozesse zu verbessern.“ Wolf hat am 1. August den langjährigen Chef Dieter Siegel an der Konzernspitze abgelöst. Trotz allen Gegenwindes erwartet er auch 2022 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Mehrere Kennzahlen stimmen dabei optimistisch: So lag der Auftragseingang im ersten Halbjahr dieses Jahres mit 581,4 Mio. Euro fast 100 Mio. Euro höher als in der Vorjahresperiode – der gesamte Auftragsbestand liegt zudem bei mehr als 1,3 Mrd. Euro, und auch die Anzahl der Mitarbeiter hat zuletzt zugenommen.

Wolf sieht das Unternehmen grundsätzlich also auf dem richtigen Weg – vor allem auch dank seines Vorgängers sei Rosenbauer von einem Exportunternehmen zu einem internationalen Unternehmen geworden: „Dieter Siegel hat Rosenbauer zu kontinuierlichem Wachstum durch Internationalisierung geführt. Der Konzernumsatz hat sich unter seiner Führung verdoppelt. Und auch seinetwegen verfügen wir heute nicht nur über neun Produktionsstandorte in Europa, sondern über drei weitere in den USA und vier in Asien“, sagt Wolf (mehr zu Wolfs Vision für das Unternehmen erfahren Sie im großen Interview in der nächsten Ausgabe des corporAID Magazins).

Besondere Märkte für Rosenbauer

Persönlich an der konsequenten Internationalisierung beteiligt war und ist auch Christian Traxler, der seit rund zwei Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen bei Rosenbauer tätig ist, aktuell die Rolle des Chefs für das Geschäft in Teilen Europas, Südamerika sowie Afrika einnimmt und damit Experte für diverse Schwellen- und Entwicklungsländer ist.

Während internationale Flughäfen auch in diesen Regionen auf eine Zertifizierung des Brandschutzes durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) angewiesen sind und daher hochwertige Feuerwehrfahrzeuge aufweisen müssen, ist der Feuerwehrstandard im Kommunalbereich in der Regel meilenweit von jenem in Europa oder Nordamerika entfernt. Den Voraussetzungen entsprechend sind hier eigene Lösungen gefragt – Schlagwort frugale Innovation (zum Nachhören: Fokusthema Frugale Innovation im corporAID Podcast Impact weltweit, Folge 1).

So hat Rosenbauer bereits vor Jahren mit seinem Efficient Technology (ET)-Fahrzeug extra für herausfordernde Märkte ein besonders robustes und einfach zu bedienendes Löschfahrzeug entworfen. Robust etwa, was den Motor angeht: „Würden wir ein Fahrzeug, das wir heute für Deutschland bauen und das den dortigen neuesten Abgasklassen entspricht, nach Ghana liefern, wäre dieses nur wenige Wochen im Einsatz – weil dessen Katalysator nicht in der Lage wäre, den sehr schwefelhaltigen Diesel, den man dort tankt, zu verarbeiten. Es braucht also nicht immer den besten, sondern stets den richtigen Standard“, erklärt Traxler. Gespart wird mitunter auch an der Menge der Funktionen, nicht aber an der Qualität, wie Traxler betont: „Es gibt keine Abstriche bei der Qualität, man braucht aber nicht in jedem afrikanischen Land ein 10-Zoll-Display, um die Pumpe zu bedienen. Diese lässt sich auch, wie es bei uns vor 30 Jahren der Standard war, mit manuellen Ventilen und analogen Anzeigen steuern.“