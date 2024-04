Geografisch liegen sie in Südost- und Osteuropa. Diese Region hat noch sehr viel Aufholbedarf im Bereich der Infrastruktur, des Sozialen und eben auch in der Landwirtschaft. Was die Segmente anlangt, ist es nach wie vor das Thema Bau: Man wird anders bauen als ehemals, wir brauchen Wohnraum und wir müssen diesen Wohnraum nachhaltiger machen. Dazu kommt unsere DNA, die Landwirtschaft. Ich sehe auch hier viele Veränderungen, angesichts derer die Landwirte jemanden brauchen, der sie auf diesem Weg begleitet. Ein kleines Beispiel: Vor 25 Jahren wurde in Österreich kaum Soja angebaut. Heute bauen wir 80.000 Hektar Soja an und versorgen uns damit zu einem Stück selbst. Aber dazu braucht es jemanden, der das Saatgut und das entsprechende Know-how zur Verfügung stellt, der die Ernte übernimmt und verarbeitet. Und hier sehe ich für die RWA gute Chancen zu wachsen.

