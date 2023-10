Preise für SDG-Vorreiter

10.10.2023 Am 16. Oktober wird bereits zum sechsten Mal der Austrian SDG Award im festlichen Rahmen des Österreichischen Nationalrats verliehen. Der Nachhaltigkeitspreis, initiiert vom Senat der Wirtschaft mit Partnern wie Quality Austria, würdigt Projekte, die sich den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung SDG verschrieben haben. Der Preis wird in sieben Kategorien vergeben, neben Unternehmen werden auch Jugendinitiativen, Medien sowie Gemeinden und Städte ausgezeichnet. Unter den insgesamt 68 Nominierten finden sich sowohl bekannte Großunternehmen wie AMAG Austria Metall, Schneider Electric und Nespresso Österreich als auch Vertreter der aufstrebenden Startup-Szene. Zu diesen zählen beispielsweise Revo Foods, ein Wiener Hersteller von pflanzenbasierten Fischalternativen, sowie Refurbed, ein Online-Marktplatz für aufbereitete Second Hand-Produkte vom Smartphone bis zum Staubsauger.

Bild: Revo Foods