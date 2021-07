Fatales Fett

Es steckt in Fertigpizzen und in Lippenstiften, in Putzmitteln und im Autotank: Palmöl ist allgegenwärtig. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Palmöl zum meist verwendeten Pflanzenöl der Erde wurde? Jocelyn C. Zuckerman nimmt den Leser auf eine faszinierende (Zeit-) Reise von Liberia nach Indonesien und von Indien nach Brasilien, um die Entwicklung der kleinen Ölpalmenfrucht zum Milliardenbusiness nachzuzeichnen und die negativen Auswirkungen des Booms auf Umwelt, Klima, öffentliche Gesundheit und Menschenrechte aufzuzeigen.

Jocelyn C. Zuckerman: Planet Palm, Ingram Publishers Services 2021, 272 Seiten, EUR 23,99