Inwieweit haben sich Ihre Märkte durch die Krisen der vergangenen Jahre verändert?

Oswald: Wir haben uns zuletzt mehr in den Westen orientiert, auch mit unseren Zukäufen. So sind wir in größerem Stil in die Pharmaverpackung eingestiegen, und dort sind die Kernmärkte Westeuropa und die USA. In Bezug auf Emerging Markets bewerten wir politische Stabilität sicherlich höher als noch vor ein paar Jahren. Wir werden weiter in Emerging Markets investieren, ich denke da an asiatische Märkte und auch an Südamerika. Und wir haben Nordafrika am Radar. Es kommt letztlich auf die Gelegenheiten an, die sich dort auftun.

Warum wird Wachstum oftmals vor allem kritisch gesehen?

Oswald: Ja, das ist leider so! Österreich ist ja bekanntlich ein eher technologiefeindliches Land, wo man viel Skepsis hat, dass die Wissenschaft Probleme lösen kann. Und man beschwert sich zwar furchtbar, wenn es keinen Wohlstandszuwachs gibt, aber zur gleichen Zeit ist man wachstumsfeindlich.

Wie gehen Wachstum und Nachhaltigkeit bei Mayr-Melnhof zusammen?