11.08.2022 Aliko Dangote, Afrikas reichster Mensch, ist wieder einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Sein Mischkonzern Dangote Group hat kürzlich im nigerianischen Lagos den Betrieb einer Fabrik aufgenommen, die jährlich drei Millionen Tonnen Stickstoffdüngemittel herstellen soll. Damit ist die Anlage, die seit 2014 für 2,5 Mrd. Dollar gebaut wurde, eine der größten Düngemittelfabriken der Welt. Und die Interessenten aus aller Welt stehen Schlange, wie Dangote, der mit jährlichen Exporteinnahmen von fünf Mrd. Dollar rechnet, bei der Eröffnung mitteilte. Denn bis vor kurzem war Russland einer der Düngemittel-Hauptexporteure – nun sind die Preise am Weltmarkt aufgrund des Krieges in der Ukraine rasant gestiegen.

Dangotes Strategie, Sektoren zu dominieren, die der Deckung des Grundbedarfs in Nigeria dienen, wird auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Fabrik deutlich: Noch im Laufe dieses Jahres wird Dangote dort eine Rohölraffinerie eröffnen, die laut Unternehmensangaben bis zu 650.000 Barrel pro Tag erzeugen soll.

Foto: Matthew Jordaan/World Economic Forum