Peer Learning Webinar – CSR-Projekte in Emerging Markets erfolgreich umsetzen

Follow-up-Event: Peer Learning Seminar mit Lohmann & Rauscher und Lenzing AG: „CSR-Projekte in Emerging Markets erfolgreich umsetzen“



Wann: 6. Dezember 2023, 9:00–13:00 Uhr

Wo: ICEP, Möllwaldplatz 5, 1040 Wien

Im Rahmen des halbtägigen Seminars geben Vertreter von Lenzing und Lohmann & Rauscher Einblick in ihre Erfahrungen in der Umsetzung internationaler CSR-Projekte. Die „lessons learnt“ und „good practices“ werden strukturiert aufbereitet und alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit ihre aktuellen Projekte und Herausforderungen in der Gruppe zu diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze zu skizzieren.

Anmeldung

Registrieren Sie sich für Ihre Teilnahme und schicken uns eine Mail an

k.oedl@icep.at

Programm

09:00 Einleitung, Vorstellung, Agenda & Ziele des Seminars (Astrid Taus, ICEP)

09:20 Good Practice-Beispiele: Qualifizierung im Gesundheitssektor (Florian Huber, Lohmann & Rauscher), CSR und Ressourcenmanagement (Peter Bartsch, Lenzing)

10:20 Wirtschaftspartnerschaften (Gottfried Traxler, ADA)

10:30 Pause

10:45 Darstellung von Herausforderungen bei Planung und Implementierung; Ergebnisse von Unternehmensinterviews (Astrid Taus, ICEP)

11:15 Gruppenarbeit

12:45 Zusammenfassung des Seminars (Astrid Taus, ICEP)

13:00 Ende

Das Seminar richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter österreichischer Unternehmen, die Interesse an der Umsetzung eines CSR-Projekts an einem Emerging Market Standort haben.

Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch und über Ihre Teilnahme!