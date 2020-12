corporAID: Vor zwei Jahren fand in Wien das hochrangige Forum Afrika-Europa Regierungsprogramm

Engelberg: Sowohl Bundeskanzler Kurz als auch Außenminister Schallenberg haben die Partnerschaft auf Augenhöhe mit Afrika als Thema identifiziert. Das Ausnahmejahr 2020 hat jedoch dieses, aber auch viele andere Themen notgedrungen depriorisiert. Der Zugang sollte aber dennoch derselbe bleiben, nämlich verstärkt auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und der EU auf der einen und den afrikanischen Staaten auf der anderen Seite zu setzen. Denn so hilft man nicht nur den afrikanischen Ländern langfristig am meisten, nach meiner Wahrnehmung ist es auch das, was von den meisten Afrikanern gewünscht wird. Das soll nicht heißen, dass es die klassische Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr braucht – es geht vielmehr um eine Weiterentwicklung zu einer echten Partnerschaft. Ich hoffe, dass wir uns nach dem Ende der Coronakrise diesem Thema wieder verstärkt widmen können. Doch auch jetzt gibt es Fortschritte: Der Auslandskatastrophenfonds wurde von 25 auf 50 Mio. Euro verdoppelt und zudem erstmalig ein Sonderbeauftragter für Humanitäre Hilfe im Außenministerium eingesetzt. Aber das ist eben Katastrophenhilfe.

Bittner: Der Afrikagipfel 2018 war das erste große einschlägige Event, das wir besucht haben. Wir haben dort eine Reihe von Einzelgesprächen geführt und so Unternehmen kennengelernt, die uns in der Folge unterstützt haben, in afrikanischen Ländern einen Fuß in die Tür zu bekommen. Inzwischen haben wir in der Elfenbeinküste eine eigene Niederlassung der Business Unit Neulandt, die mobile Betonfertigteilfabriken vertreibt, und sind in eine Reihe von Projekten in Westafrika involviert. Durch die Corona-Pandemie erwarte ich für unser Business keine großen Veränderungen, denn der Megatrend Urbanisierung und der entsprechende Bedarf nach leistbarem Wohnraum werden sich dadurch allerhöchstens im Detail ändern. Wir sind gut beraten, trotz Coronakrise unsere Strategie in afrikanischen Märkten weiterzuverfolgen.