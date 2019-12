Österreichisches Know-how im Entwicklungsbusiness 2020

Unterstützung des EU-finanzierten Kapazitätenaufbaus in Erweiterungsländern

MONTENEGRO In der EU gelten einheitliche Vorschriften, die dem Schutz der Sozialversicherungsansprüche der Arbeitnehmer dienen, wo immer sie sich in diesem Raum aufhalten. Damit sich Montenegro dem gemeinsamen Sozialversicherungssystem anschließen kann, unterstützt Europeaid das montenegrinische Arbeits- und Sozialministerium im Rahmen der Heranführungshilfe beim Aufbau der nötigen Kapazitäten. Das 380.000 Euro-Projekt wird von der KPMG-Tochter in Podgorica geleitet. Das Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining BEST in Wien stellt Beratung und arbeitsmarktpolitische Expertise aus Österreich bereit.

SERBIEN Öffentliche wie private Institutionen in Serbien nützen die Chancen von EU-geförderten Programmen bisher kaum. Europeaid unterstützt daher im Rahmen der Heranführungshilfe den Ausbau eines funktionierenden Systems nationaler Kontaktstellen für diese Programme. Das ZSI – Zentrum für Soziale Innovation in Wien, das in Serbien selbst wiederholt an Forschungsprogrammen beteiligt war, Analysen erstellte und Beratung leistete, wird dieses Wissen im Rahmen des Self-Empowerment-Projekts an Organisationen weitergegeben. Geleitet wird das 1,4 Mio. Euro große Projekt von Irish Development International.

