Österreichisches Know-how im Entwicklungsbusiness 2019

Schlüsselakteure beim Upgraden von Nachbarländern mit EBRD-Geldern

NORDMAZEDONIEN Das Balkanland ist in das paneuropäische Verkehrsnetz integriert, zog bisher aber kaum Profit daraus. Dies soll sich mit einem elektronischen Mautsystem, das die EBRD mit 32 Mio. Euro finanziert, ändern. Dabei sollen die Mautstationen am Nord-Süd-Korridor X bereits bis 2020 online gehen, für den Ost-West-Korridor VIII laufen gerade die Ausschreibungen. Die Berater von iC Consulenten aus Wien unterstützen die Straßenbaugesellschaft des Landes bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der Überwachung der Bauarbeiten und beraten sie in technischen und juristischen Fragen bis zur Inbetriebnahme.

UKRAINE Die Ukraine hat 2016 eine neue Bauordnung entsprechend der EU-Gebäuderichtlinie in Kraft gesetzt. Um die Umstellung zu unterstützen, hat die e7 Energie Markt Analyse GmBH in Wien im Auftrag der EBRD mit Konsortialpartnern eine webbasierte Software zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden entwickelt. Die Software, die für alle Marktakteure – Designer, Architekten, Energieauditoren – frei zugänglich sein wird, ermöglicht die Erstellung von einfach überprüfbaren Energieausweisen entsprechend den neuen Normen. Das Projekt hat bereits zu Folgeaufträgen aus Osteuropa geführt.

Eingebunden in die Nachbarschaftshilfe der EU

BOSNIEN UND HERZEGOWINA Seit 2005 nimmt das Balkanland am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess teil, an dessen Ende der EU-Beitritt stehen soll. Dazu gehört unter anderem die Einführung eines computergestützten Zollsystems, welches die rasche, papierfreie Abwicklung des Versandverfahrens in der EU ermöglicht. Die Wiener wedoIT-solutions GMBH, Spezialist für die Entwicklung von IT-Systemen für Finanzbehörden, hat im Land erst kürzlich ein vollintegriertes elektronisches Steuersystem namens CATS implementiert. Daran schließt nun bis 2020 die Ausstattung des Zolls an. Das 1,7 Mio. Euro-Projekt wird von Europaid finanziert.

ALGERIEN Angesichts des steigenden Energiebedarfs beschloss die algerische Regierung 2013 ein ambitioniertes Programm zum Ausbau von Erneuerbarer Energie und zur Steigerung der Energieeffizienz. Die installierte Leistung von Erneuerbaren soll bis 2030 auf 22.000 MW steigen. Die EU fördert die Bemühungen mit einem knapp dreijährigen 8,2 Mio. Euro-Programm, das ein internationales Konsortium umsetzt, dem die Allplan GmbH aus Wien zugehört. Aufgaben sind die Entwicklung von technischen und Managementkapazitäten, institutionellen, politischen und ordnungspolitischen Mechanismen und die Einbindung von Investoren.

Engineering-Aufträge der Asiatischen Entwicklungsbank

GEORGIEN Mit Hilfe der Asiatischen Entwicklungsbank verbessert Georgien die Wasser- und Abwasserkompetenz im Land. Dazu werden auch die Wasser- und Sanitärexperten der Technischen Universität in Tiflis weitergebildet. Setec Engineering aus Klagenfurt übernimmt mit der Universität für Bodenkultur in Wien diese Aufgabe. Letztere führt Laborschulungen zu Wasserqualitätsanalysen und -sicherung durch, Setec bietet praktische Trainings zu Hydrauliklösungen und Leckortungsmethoden, damit Wasserverluste reduziert und die Wasserversorgung optimiert werden kann. Der einjährige Auftrag ist mit 450.000 Euro veranschlagt.

MONGOLEI Die Asiatische Entwicklungsbank unterstützt das Bestreben der Mongolei, Governance und Management in öffentlichen Spitälern zu verbessern. Aktuell finanziert sie die Errichtung eines Modellkrankenhauses in der Hauptstadt Ulan Bator. Die österreichische Vamed Engineering gewann den Auftrag, das Songinokhairkhan Spital mit acht Abteilungen und 200 Betten als Generalunternehmer zu planen, zu errichten sowie mit Medizintechnik auszurüsten. Es ist für die Vamed bereits der vierte Auftrag aus der Mongolei. Das Projekt ist mit 25 Mio. USD veranschlagt. Das Spital soll Ende 2019 seinen Betrieb aufnehmen.

Mit Soft Loans der Oesterreichischen Kontrollbank nach Asien und Afrika

LAOS Der Grazer e-Education-Spezialist bit media e-solutions hat Ende 2018 einen ersten Großauftrag in Laos abgeschlossen, der durch einen 3 Mio. Euro Soft Loan finanziert wurde. Auftraggeber war das laotische Bildungsministerium, das mit moderner IT-Infrastruktur sowie lokalisierter Software für Lernmanagement, Schulverwaltung und Content-Entwicklung die Basis für ein besseres Bildungsangebot vor allem in abgeschiedenen Regionen legen wollte. Unter anderem wurden mehrere Server im Ministerium installiert und 500 Beamte geschult, fünfzehn davon in Graz. Knapp 30 Grund- und Berufsschulen sind bereits in das System integriert.

ÄGYPTEN Auf Basis eines rund 10 Mio. Euro Soft Loans erhielt der Technologiekonzern Frequentis 2009 den Zuschlag der ägyptischen Binnenschifffahrtsbehörde zur Errichtung eines modernen Informationssystems, um das Transportaufkommen auf dem Nil zu regeln. Politische Wechsel brachten Verzögerungen. Mit der kürzlich in der Firmenzentrale in Wien erfolgten Abnahme durch eine hochrangige Delegation aus Ägypten fand nun aber ein entscheidender Schritt nach vorne statt. Ende 2019 soll die Kommunikationszentrale in Kairo ihren Betrieb aufnehmen und mit 20 Basisstationen den 960 Kilometer langen Flussabschnitt bis Assuan überwachen.

