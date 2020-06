Daheim bleiben, Abstand halten – so lautet seit Monaten in großen Teilen der Welt die Devise. Das erschwert die Ausbreitung des Coronavirus, aber auch das Leben von uns allen. Doch während in den Industrieländern viele Menschen auf Gärten, Balkone oder zumindest Wohn- und weitere Zimmer ausweichen können, wohnen vor allem in Entwicklungsländern Milliarden Menschen dichtgedrängt auf engstem Raum, quasi ohne Ausweichmöglichkeiten. Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen UN-Habitat warnt bereits seit Jahren davor, dass sich die Zahl der in Slums lebenden Menschen angesichts wachsender Bevölkerungen und zunehmender Urbanisierung bis 2050 verdreifachen könnte – aktuell sind es weltweit bereits 1,4 Milliarden. In Mumbais größtem Slum Dharavi leben auf zwei Quadratkilometern zwischen 600.000 und einer Million Menschen. Zum Vergleich: Im am dichtesten besiedelten Bezirk Wiens, Margareten, sind es auf ebenfalls zwei Quadratkilometern rund 50.000 Menschen.

Regierungen antworten mit unterschiedlichen Konzepten auf die Wohnungsnot, wobei sich in vielen Entwicklungsländern gezeigt hat, dass großformatiger sozialer Wohnbau auf abgeschiedenen Flächen die Probleme vieler Menschen, die stundenlang und häufig um teures Geld zur Arbeit pendeln müssen, nur bedingt verringert. Zudem sind Slums nicht nur Schlafstätten, sondern auch multifunktionale Gewerbegebiete – ein Aspekt, der bei den meisten Bemühungen bisher kaum Berücksichtigung fand. Die positive Nachricht ist: Weltweit gibt es immer mehr Sozialunternehmen, die mit ihren innovativen Lösungen neuen und besseren Wohnraum schaffen.

Kein Robin Hood

Communicare heißt ein sowohl traditionsreiches als auch innovatives Sozialunternehmen, das in der Metropolregion Kapstadt in Südafrika tätig ist. Gegründet im Jahr 1929 spiegelt die Geschichte von Communicare ein Stück der bewegten Vergangenheit Südafrikas wider. Ins Leben gerufen wurde Communicare als NGO, noch bevor dieser Ausdruck überhaupt bekannt war, um armen weißen Südafrikanern mit öffentlich finanzierten Wohnlösungen zu helfen. In den 1980er Jahren öffnete Communicare das Angebot auch für die schwarze Mehrheitsbevölkerung, woraufhin die Apartheid-Regierung die finanzielle Unterstützung zurückzog. Vor diesem Hintergrund reifte die Erkenntnis, dass soziale Wohnlösungen nur angeboten werden können, wenn das Modell finanziell tragfähig ist. „Es ist ganz einfach: Wir müssen Geld verdienen, um Gutes zu tun. Sozialer Wohnungsbau, der sich nicht selbst trägt, ist zum Scheitern verurteilt“, sagt Michelle Matthee, Sprecherin von Communicare.

Fußend auf dieser Erkenntnis wurde ein Konzept entwickelt, das auf Quersubventionierung setzt: Communicare vermietet einen Teil der Häuser und Wohnungen zu marktüblichen Preisen und subventioniert mit dem Gewinn günstige Wohnlösungen für Arme. Ein Robin-Hood-Ansatz? Matthee lacht und schüttelt den Kopf, wenn sie das hört. „Das ist doch ein bizarrer Name. Wir stehlen ja nichts von den Reichen. Diejenigen, die uns eine Miete zu marktüblichen Preisen oder sogar etwas darunter zahlen, würden dies ja ohnehin tun. Nur dass ihre Miete in diesem Fall auch Mitbürgern hilft, die es wirklich brauchen. Und jeder Cent, der übrig bleibt, geht in neue Häuser“, sagt sie.