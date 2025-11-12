Neue Märkte, neue Chancen – Erfolgreiche Wege in Emerging Markets durch ko-finanzierte Wirtschaftspartnerschaften

Emerging Markets bieten Unternehmen vielfältige Chancen für Expansion und Innovation. Sie zeichnen sich durch eine wachsende und junge Bevölkerung, steigende Einkommen und einen hohen Bedarf an qualitativen Produkten aus. Gleichzeitig erfordert der Markteintritt ein tiefes Verständnis lokaler Kontexte sowie die Anpassung von Geschäftsmodellen an spezifische Marktbedingungen.

Gerade weil wirtschaftliches Engagement in diesen Ländern nicht nur marktwirtschaftliche, sondern auch entwicklungspolitische Ziele berührt, können Unternehmen durch ihre Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) leisten. Um dieses Potenzial des österreichischen und europäischen Privatsektors gezielt zu fördern, unterstützt die Austrian Development Agency (ADA) im Rahmen ihres Förderinstruments „Wirtschaftspartnerschaften“ Unternehmen, die sich langfristig in Partnerländern engagieren und dort durch nachhaltige Geschäftsmodelle zu Entwicklung und Wohlstand beitragen.

Das Webinar stellt Praxisbeispiele vor und liefert Denkanstöße für Projektideen, welche im Zuge eines Folgeworkshops im Jänner gemeinsam weiterentwickelt und auf ihre Passgenauigkeit für eine ko-finanzierte Wirtschaftspartnerschaft geprüft werden. Details zu dem Workshop werden während des Webinars präsentiert.