Ausgeprägte Sektoren

Innerhalb der kenianischen Wirtschaft sind drei Sektoren gut ausgeprägt: die Industrie mit 16,9 Prozent des BIP, die Land- und Forstwirtschaft mit 24,1 Prozent und die Dienstleistungen mit 52,9 Prozent – hier zeigen vor allem die Finanzwirtschaft und der Tourismus Profil.

Nairobi hat sich darüber hinaus als regionaler Tech-Hub etabliert. In ihm sieht Andreas Pfleger, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Nairobi, hochinteressante Lernmöglichkeiten für österreichische Unternehmen: „Hier gibt es unzählige junge Menschen, die niederschwellige, einfache Lösungen entwickeln, die echten Impact haben. Wer also Inspiration sucht, wie man hochtrabende Ideen simplifizieren und stabilisieren kann, oder nach Kooperationen in diesem Bereich Ausschau hält, sollte unbedingt nach Kenia kommen“, so Pfleger.

Was für den jungen Tech-Sektor gilt, lässt sich auch in anderen Bereichen feststellen: Kenia steht nicht still und bietet ständig neue Chancen. Das kann seitens der Strabag SE bestätigt werden. Das österreichische Bauunternehmen mischt seit mehr als 55 Jahren in Kenias Baubranche mit und war zuletzt etwa an der Errichtung des Thiba-Staudamms 130 Kilometer nordöstlich von Nairobi (Auftragswert rund 72 Mio. Euro) beteiligt. „In der Vergangenheit lag unser Schwerpunkt in Kenia hauptsächlich auf Infrastruktur- und Dammbauprojekten. Mittlerweile bieten wir ein breiteres Leistungsspektrum an, etwa in den Bereichen Geothermie, Wasseraufbereitung oder Kläranlagen – und werden dieses weiter ausbauen“, berichtet Felix Brühl, Strabag-Bereichsleiter für Subsahara-Afrika.

Neben Infrastruktur, Gesundheit, Energie und Industrie sieht Pfleger die Recyclingbranche als interessanten Anknüpfungspunkt für österreichische Unternehmen: „Plastik, Papier, Altkleider – Recycling steckt in Kenia noch in den Kinderschuhen, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung. Und hier bietet Österreich die passenden Technologien“, so der Wirtschaftsdelegierte. Der Wiener Verpackungskonzern Starlinger hat bereits angedockt und im Vorjahr in der Nähe von Nairobi Kenias erste Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage installiert. Auch der Mitbewerber Erema ist in diesem aufstrebenden Markt aktiv.