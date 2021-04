29.03.2021 Zum 26. Mal wurde im Februar – coronabedingt verspätet und virtuell – der Österreichische Exportpreis an heimische Unternehmen verliehen, die sich in Sachen Export und Internationalisierung in den vergangenen Jahren besonders verdient gemacht haben. Als Exportpreis-Sieger in Gold glänzten in den jeweiligen Kategorien Next Generation Recyclingmaschinen (Gewerbe und Handwerk), Lenus Pharma (Handel), AT&S (Industrie), AMES (Information und Consulting), Ars Electronica (Tourismus und Freizeitwirtschaft) sowie Prangl (Transport und Verkehr). Von den drei Sonderpreisen ging der Nachhaltigkeitspreis „Global EcoVision Award“ an Fronius für das Projekt „24 Stunden Sonne“, der „Global Player Award“ an die Lenzing AG für die erfolgreiche Internationalisierung, der „Expat Award“ wurde an Josef Ullmer von Andritz Hydro verliehen. Derweil ist bereits der Exporttag 2021 in Vorbereitung. Er soll am 29. Juni in Wien über die Bühne gehen. Die Wirtschaftskammer meldet einen Rekord an Einreichungen.

Foto: Nadine Studeny Photography