Transparenz als Wettbewerbsvorteil

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und Digitalisierung die dominierenden Megatrends der vergangenen Jahre sind, jedoch noch nicht vollständig zueinander gefunden haben, setzt das Buch „Transparency in ESG and the Circular Economy“ neue Impulse. Es zeigt auf, wie die Verknüpfung dieser beiden Bereiche nicht nur Transparenz und Effizienz in Lieferketten fördert, sondern auch innovative Wege zur Wertschöpfung schafft, etwa durch messbare und handelbare ESG-Standards mithilfe der Tokenisierung. Daten sind das neue Gold, und ESG zählt zu den vielversprechendsten neuen Schürfgründen für Unternehmen, die langfristige Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit anstreben.

Dieses Buch ist Pflichtlektüre für Unternehmen, die ihr Reporting und ihre Compliance effizient gestalten wollen. Darüber hinaus gibt es wertvolle Einblicke, wie Strategien zur Datengewinnung und zu neuen Wertschöpfungswegen durch Nachhaltigkeit entwickelt werden können, um nicht nur Märkte zu bedienen, sondern auch aktiv zu gestalten und auszubauen. Das Buch zeigt, dass es entscheidend ist, die richtigen Use Cases für technische Möglichkeiten zu identifizieren, mit Limitationen transparent umzugehen und die Stakeholder-Landschaft richtig einzuschätzen und mitzunehmen, um technische Ansätze in tragfähige Business Cases zu verwandeln.

Für Führungskräfte und Neueinsteiger in den Bereichen ESG und Kreislaufwirtschaft ist das Buch zugänglich und praxisnah. Es bietet nicht nur klare, strukturierte Einblicke in die Umsetzung von Transparenzstrategien, sondern auch eine umfassende Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen, die besonders für österreichische Unternehmen von Bedeutung sind. Durch die Integration datenbasierter Rückverfolgbarkeit und Blockchain-Technologien bietet das Buch praktische Lösungen, die zur Einhaltung von Standards wie ISCC, RSPO, REDcert und der EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) beitragen können.

Insgesamt ist „Transparency in ESG and the Circular Economy“ ein inspirierendes Werk für Entscheidungsträger an der Schnittstelle von Geschäftsstrategie und Nachhaltigkeit. Die Autoren laden Leser dazu ein, Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil moderner Geschäftsmodelle zu verstehen – nicht nur zur Stärkung des Kundenvertrauens, sondern auch zur Erschließung neuer Marktchancen und Investmentmöglichkeiten.