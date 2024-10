Mut zur Veränderung

Der Titel sprang mir in der Buchhandlung sofort ins Auge und hätte zu jener Zeit nicht passender sein können: „Mut steht uns gut!“ von Antje von Dewitz, CEO von Vaude. Es war Sommer 2020 und ich oder vielmehr wir alle brauchten genau das: Mut. Ich hatte gerade einen Master in Strategic Leadership towards Sustainability in Schweden abgeschlossen und zog ohne Job und mit Deutschkenntnissen auf nur zweifelhaftem B2-Niveau nach Österreich, mitten in einer globalen Pandemie.

Was ich nicht erwartet hatte, war, dass das Buch einen so bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen würde. Vaude steht für umweltfreundliche Outdoor-Produkte aus fairer Herstellung. Das deutsche Familienunternehmen mit Firmensitz in Tettnang wurde 1974 von Albrecht von Dewitz gegründet. Ja, es ist ein Buch darüber, wie Nachhaltigkeit erfolgreich im Herzen einer Unternehmenskultur verankert werden kann, aber es ist auch ein Buch über so vieles mehr. Es ist ein Buch darüber, wie die Autorin ihren eigenen Weg findet und einem Unternehmen, das ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde, ihre ganz eigene Handschrift verleiht. Es ist ein Buch über Frauen in Führungspositionen und über den Mut, Dinge anders und besser zu machen.

Die Botschaft hinter diesem Buch ist heute relevanter denn je, denn der Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft erfordert viel Mut. Es braucht mehr Menschen, die aufhören zu sagen: „Nein, das haben wir schon immer so gemacht“ und stattdessen anfangen zu sagen: „Interessante Idee, lasst uns das weiter erforschen“. Diese Offenheit und diesen Mut zeigt von Dewitz in ihrem Buch immer wieder auf. Dabei schlägt sie nicht vor, Profit und Geschäftserfolg außer Acht zu lassen. Vielmehr gehen Erfolg und Gewinn für sie Hand in Hand mit ökologisch und fair produzierten Produkten. Wie dies gelungen ist, zeigt ein Blick in die Rubrik Auszeichnungen auf der Vaude-Website.

Während ich diese Zeilen schreibe und in meinem Buchexemplar blättere, habe ich die an die Buchränder gekritzelten Übersetzungen unbekannter Wörter wiederentdeckt. Und ich habe mich daran erinnert, wie viel Mut es mich im Jahr 2020 gekostet hat, einen neuen Weg in einem unbekannten Land mit einer fremden Sprache einzuschlagen. Wenn Sie also das Gefühl haben, ein wenig Mut zu brauchen, empfehle ich Ihnen, diesen im inspirierenden Buch von Antje von Dewitz zu finden.