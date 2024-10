Nachhaltigkeitsvorreiter

Mitte September wurde der Trigos, Österreichs renommierteste Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, zum 21. Mal im festlichen Ambiente des Wiener Gartenpalais Liechtenstein verliehen. Aus 165 Einreichungen gingen sechs Unternehmen als Sieger hervor: Die Legero Schuhfabrik GmbH überzeugte in der Kategorie Klimaschutz mit ihrer neuen Eco-Datenbank, Hartmann Österreich wurde in der Kategorie Social Innovation & Future Challenges für vollständig recycelbare Desinfektionstücher ausgezeichnet. In der Kategorie Internationales Engagement erhielt Mani Bläuel den Preis für nachhaltigen Olivenanbau in Griechenland. Kärntnermilch setzte sich in der Kategorie Regionale Wertschöpfung durch, und die Vorarlberger Julius Blum GmbH triumphierte in der Kategorie Mitarbeiter-Initiativen. Der Preis für Vorbildliche Projekte ging an das Henriette-Stadthotel in Wien.

Bild: Trigos