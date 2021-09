Lux: Aktuell kommt zudem viel Regulatorik zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung auf die Firmen zu. Das spiegelt sich auch im Denken und in der Herangehensweise in aktuellen Strategieprozessen meiner Kundinnen und Kunden wider. Unternehmen haben erkannt, dass sie sich grundlegend verändern müssen und ihr jetziges Geschäftsmodell auf den Prüfstand zu stellen haben. Man sieht also sowohl bei Unternehmen als auch bei Konsumentinnen und Konsumenten, dass die Awareness für Nachhaltigkeit gestiegen ist. Es ist unbestritten, dass Nachhaltigkeit das prägende Thema unserer Gegenwart und Zukunft ist.

Wo liegen die konkreten Herausforderungen für Unternehmen?

Mallasch: Ich möchte differenzieren, was Sie, Frau Lux, gesagt haben. Das eine ist das regulatorische Umfeld und das andere ist natürlich die Gesellschaft, die sehr stark hinschaut. Wir sehen das beispielsweise bei unseren neuen Mitarbeitern. Diese sind sehr interessiert an dem, was das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit macht. Und es reicht dabei nicht aus, irgendwelche Kriterien zu erfüllen, sondern man muss zeigen, was man tatsächlich alles tun kann. Ich glaube, die ernsthafte und handfeste Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit wird zukünftig ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

Bartsch: Heute ist Nachhaltigkeit fest in unsere Strategie integriert. Und da ist es wichtig, dass man die entsprechende Governance aufsetzt, dass man das Thema in allen Funktionen im Unternehmen verankert. Wir wachsen, wir haben neue Investitionen wie in Brasilien und in Thailand. Hier muss ich das Thema Nachhaltigkeit schon von Beginn an in die Planung inkludieren. Aber auch bei jedem neuen Forschungsprojekt achten wir anhand klarer Kriterien darauf, mit welchem Impact auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu rechnen ist.

Lux: Ich sehe hier ein Spannungsfeld. Einerseits müssen Unternehmen kurzfristig operativ aktiv werden, weil sich viele bis 2025 oder 2030 große Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben, und wenn sie jetzt nichts tun, dann wird es wohl bei den meisten Themen ziemlich eng. Zum anderen liegt die Herausforderung darin, eine gesamtstrategische Ausrichtung zu entwickeln, die progressiver ist als das Fortsetzen bestehender Strategien. Wenn ich unseren Kundinnen und Kunden helfe, eine Vision für ihre Unternehmen zu entwickeln, dann versuchen wir uns die Zukunft im Jahr 2050 vorzustellen – und dabei geht es dann nicht um irgendwelche Regularien. Gleichzeitig mag es für manche Unternehmen noch einige Jahre funktionieren, wenn sie wie bisher weitermachen und einfach nur das Mindestmaß erfüllen. Aber: Sowohl entlang der Wertschöpfungskette als auch durch Konsumentinnen und Konsumenten wird der Druck immer höher, sukzessive nachhaltiger zu werden. Ich frage mich bei Unternehmen, die es verabsäumt haben, sich mit Nachhaltigkeit mehr als nur oberflächlich zu beschäftigen, ob sie es wirklich schaffen werden, mitzuziehen.