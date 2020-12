Nachhaltige-Geschenke

Erste Weihnachten: Das Geschenk für’s Baby

Ob zum Greifenlernen, zum Kauen für zahnende Babys oder einfach zum Spielen: Für die Kleinsten eignet sich unterm Weihnachtsbaum der weiche Sternenball aus Naturkautschuk von Hevea. Er bietet dank Greiflöchern reichlich haptische Stimulation. Und bringt ein Stück Malaysia ins Kinderzimmer – von dort stammt der mit natürlichen Farben gefärbte Kautschukball. Dieser wurde umweltfreundlich und unter fairen Arbeitsbedingungen erzeugt. Darauf legt die Dänin Teres Hoffeld höchsten Wert. Sie stellt mit ihrem Label Hevea seit 2009 Babyspielzeug aus Naturkautschuk her, das zeitlos, einfach und funktional ist – und die Umwelt schont. Sogar die Verpackung ist nachhaltig: Sie besteht aus biologisch abbaubarem Recyclingmaterial, das mit Sojatinte bedruckt wird.

ERHÄLTLICH BEI: Manufactum, Am Hof 3-4, 1010 Wien, Versand frei bis 13.12.

Für Tafelklassler: spielerisch die Welt erkunden

Der französische Spielzeughersteller Janod setzt auf klassische Formen und nachhaltig erzeugte Materialien. Die bereits 2008 entwickelte magnetische Weltkarte wurde zu einem durchschlagenden Erfolg. Auf jedem der 92 Teile sind Länder- und Städtenamen genannt und typische Merkmale – etwa Wahrzeichen oder Fauna – abgebildet. Ein ideales Geschenk also zum spielerischen Entdecken und Lesenlernen. Dazu kann die Tafel als Blickfang im Kinderzimmer aufgehängt werden. In Anlehnung an den erfolgreichen Klassiker brachte Janod zuletzt Riesenpuzzles mit Sehenswürdigkeiten, Legenden oder gefährdeten Tierarten heraus – ebenfalls spielerische Wege, um auf unserem Planeten heimisch zu werden.

ERHÄLTLICH UNTER ANDEREM BEI: Spielzeuglade, Mittergasse 15, 8600 Bruck an der Mur, Versand frei innerhalb von Österreich

Nachhaltige Taschen, die garantiert neugierig machen

AUS ANANASFASERN Rucksack, Henkeltasche, Schultertasche, Handtasche und mehr: Mit zwei längenverstellbaren Gurten ist „Rachel“ eine Allroundertasche made in Austria. Die eigentliche Besonderheit liegt aber im Material. Der Korpus ist aus Ananasleder gefertigt, einem extrem robusten, langlebigen Naturgewebe aus Fasern der Ananasblätter, die normalerweise nach der Ernte als Abfallprodukt enden. Entworfen wurde die Tasche von Gary Mash, einem 2013 von den beiden Steirerinnen Maggy Kubli und Sarah Schane gegründeten Label, dessen Onlinesortiment mittlerweile eine Fundgrube für nachhaltige, vegane Produkte ist.

ERHÄLTLICH BEI: Gary Mash, Kärntnerstraße 3, 8800 Unzmarkt

AUS FISCHFUTTERSÄCKEN Zugegeben, eine große Freizeit- und Reisetasche brauchte man 2020 eher selten. Für die nächsten Urlaube post-Corona und wärmere Tage 2021 kann man aber trotzdem schon eine unter den Weihnachtsbaum legen. Das Fair Fashion Label „Refished“ wurde von der Salzburgerin Sissi Vogler 2011 im Anschluss an einen längeren Aufenthalt in Indien und Südostasien kreiert. Die erste Kollektion ist aus alten Zementsäcken gefertigt und heißt „Cement“. Die zweite, aktuelle Kollektion namens „Fish“ besteht aus ehemaligen Fischfuttersäcken in vielen bunten Farben! Jedes Stück ist ein Unikat und wurde unter fairen Bedingungen in Phnom Penh gefertigt.

ERHÄLTLICH BEI Refished Store, Sechsschimmelgasse 20, 1090 Wien, Versand frei ab 60 Euro

Für Genießer: Süße Wunder aus fairer Schoko

Österreichs Spitzen-Chocolatier Josef Zotter hat sich mit der gewohnten Fantasie und Experimentierfreude auf Weihnachten vorbereitet. Wie jedes Jahr bieten neue Sorten schokoladiger Herzen, Sterne und Christbaumschmuck Genuss für Gaumen und Auge. Eine neue vegane süße Überraschung ist das „Weihnachtswunder“ auf Basis von Kokosmilch, Kokosraspeln, 40 Prozent Kakao und Kokosblütenzucker.

Der steirische Vorzeigeunternehmer, 2019 mit dem Trigos-Preis für verantwortungsvolles Wirtschaften ausgezeichnet, setzt hohe soziale und ökologische Maßstäbe entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unter anderem verwendet er nur fair gehandelte Bio-Rohstoffe, wobei er den Kakao direkt bei den Bauern einkauft und diese dabei unterstützt, auf Qualität und Edelsorten zu setzen.

ERHÄLTLICH BEI: Zotter Schokolade, Bergl 56, 8333 Riegersburg, Versand

Liebeserklärung aus fairem Gold

Wer zu Weihnachten mit gutem Gewissen wertvolle Schmuckstücke verschenken will, ist bei der Schmuckwerkstatt Skrein gut aufgehoben. Das Familienunternehmen geht seit 1994 einen eigenen, bereits mehrmals – auch mit dem Trigos – ausgezeichneten Weg: Neben handwerklicher Einzigartigkeit ist jedes Schmuckstück ausschließlich aus fair produziertem oder recyceltem Gold gefertigt. Auch Diamanten werden mit Sorgfalt ausgewählt und stammen aus nachhaltiger und fairer Herkunft. Neben Ringen, Ketten und Armbändern gibt es etwa dieses Herz aus fairem Gold. Es misst mit der Öse 16 mm, wiegt 11,5 Gramm und ist mit braunem oder schwarzem Lederband erhältlich.

ERHÄLTLICH BEI: Skrein Schmuckatelier, Spiegelgasse 5, 1010 Wien

Schon mal nachhaltig Zukunft geschenkt?

Schenken und beschenkt werden, jemandem eine Freude machen – das gehört einfach zu Weihnachten! Und dann kann man auch noch MEHRschenken! Mit einem Geschenk für einen Menschen in einem Entwicklungsland, das man als Billet überreichen kann. Die österreichische Entwicklungsorganisation ICEP unterstützt Jugendliche in Afrika und Lateinamerika dabei, den Schritt aus der Armut zu schaffen. Dieses Empowerment können Sie unterstützen – mit einer Berufsausbildung, einem Fahrrad oder einer Vielzahl weiterer Module, die jungen Menschen eine bessere Zukunft eröffnen.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER: MEHRSCHENKEN

Luxus aus Kaschmir mit sozialem Gehalt

Kaschmirwolle bietet höchsten Tragekomfort. Sie ist hautfreundlich, atmungsaktiv, federleicht, geruchsabweisend und faltenfrei. Bei Mogli Martini findet man beste Qualität in klassischem Design, hergestellt und verarbeitet mit viel Liebe zum Detail in kleinen nepalesischen Familienbetrieben. Angefangen hat es mit einer Urlaubsreise in die Region: Der dortige hohe Stellenwert von Familie und Handwerk motivierte die Wiener Jungunternehmer Gregor W. Köstler und Andreas de Martini, mit höchsten Ansprüchen ins Modegeschäft einzusteigen. Alle Produkte sind Oeko-Tex zertifiziert. Und mit jedem Kauf wird zugleich ein soziales Projekt unterstützt. Mit einem Schal etwa werden 100 Liter sauberes Trinkwasser für bedürftige Schulen in Nepal finanziert.

ERHÄLTLICH BEI: Mogli Martini, Spiegelgasse 4, 1010 Wien

Fotos: Beigestellt