Pioniere der Nachhaltigkeit

Wenn Reisemagazine Urlaub in „nachhaltigen Hotels“ empfehlen, wird Pikaia jedenfalls gern genannt. Als erste Adresse für umweltbewusste Touristen gelten auch die drei Soneva Resorts auf den Malediven und in Thailand. Sie gehören dem Indobriten Sonu Shivdasani und seiner schwedischen Frau Eva, die seit der Eröffnung ihrer ersten Hotelinsel im Jahr 1995 den Begriff Nachhaltigkeit vielfältig mit Leben füllen:

Das Unternehmen führte eine CO 2 -Abgabe auf den Zimmerpreis ein, um die klimaschädlichen Flugreisen der Gäste durch Investitionen in Klimaschutzprojekte auszugleichen. Zur Eindämmung der Plastikflut lässt Soneva Trinkwasser in Mehrwegglasflaschen abfüllen, baut Obst, Gemüse und Kräuter in Resortgärten selbst an und setzt konsequent auf Recycling: Jedes Resort verfügt über eine Waste-to-Wealth-Anlage, in der 90 Prozent der Abfälle wiederverwertet werden.