05.04.2021 Fast 13.000 Unternehmen aus 160 Ländern haben den Global Compact der Vereinten Nationen UNGC unterzeichnet. Der vor 21 Jahren gegründete Pakt gilt damit als weltgrößtes Netzwerk für unternehmerische Verantwortung. Da Größe allein aber noch kein Erfolg ist, will der UNGC das Engagement seiner Mitglieder für die Erreichung der Sustainable Development Goals SDG und der Klimaziele durch eine neue Strategie beschleunigen. Diese sieht vor, dass Unternehmen ihre Fortschritte in Form einer erweiterten Berichterstattung besser messbar machen. Als neue Fokusthemen werden Gleichberechtigung (SDG 5) und menschenwürdige Arbeit (SDG 8) genannt, ebenso Klimaschutz (SDG 13), Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (SDG 16) sowie Partnerschaften (SDG 17). Auf KMU speziell zugeschnittene Angebote, neue Netzwerkbüros in China, den USA und in Entwicklungsregionen sowie eine aktivere Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und Unternehmen sind ebenfalls Teil der neuen Strategie.

Foto: Joel Sheakoski / UN Global Compact