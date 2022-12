3D-Drucker: Werkzeug im Krisenfall

Vor allem in Notsituationen können 3D-Drucker nützlich sein. In den Anfängen der Coronapandemie wurden beispielsweise Gesichtsschilder oder Ventile für Beamtungsgeräte gedruckt, bis dann traditionelle Hersteller die Massenfertigung übernahmen. Für die kalifornische NGO Field Ready ist 3D-Druck seit mehr als zehn Jahren ein wichtiges Tool bei Auslandseinsätzen: Das aus Katastrophenhelfern und Ingenieuren bestehende Team reist zum Einsatz in die Krisengebiete dieser Welt, etwa nach Nepal nach dem verheerenden Erdbeben, auf hurrikangeplagte karibische Inseln oder ins kriegsgebeutelte Syrien.

Vor Ort versuchen die Mitarbeiter herauszufinden, welche Gegenstände oder Ersatzteile dringend benötigt werden, um in erster Linie die Wasser- oder Energieversorgung wiederherzustellen oder medizinisches Personal zu unterstützen. Lassen sich wichtige Teile aufgrund von Lieferengpässen nicht zukaufen, stellt man sie eben selbst her. „Field Ready wurde gegründet, um nützliche Dinge an schwierigen Orten zu produzieren. Wir haben einen 150 Seiten-Katalog mit Lösungen wie Klemmen, Halterungen, Zangen, Pfeifen oder Handschienen“, erklärt Gründer Eric James, dessen Organisation auch schon als „MacGyver für Kriegsgebiete“ bezeichnet wurde.

„Wir setzen unterschiedliche Maschinen, Techniken und Technologien ein, darunter den 3D-Druck. Dieser ist immer dann hilfreich, wenn ein Objekt einzigartig ist oder nur in geringer Anzahl gebraucht wird, wie Rohrverschraubungen, um Wasserleitungen zu reparieren oder Ersatzteile für medizinische Geräte“, so James. Einige der Druckvorlagen sind über Thingiverse abrufbar, ansonsten bedient sich die Organisation einer eigenen App zur Herstellung neuer Vorlagen.

Darüber hinaus bilden die Field Ready-Mitarbeiter Menschen in Katastrophengebieten aus und überlassen ihnen die Ausrüstung, so dass diese selbständig weiter arbeiten können. So wie Trebbin glaubt auch James, dass in der Technologie noch viel Potenzial steckt: „Die Vorteile des 3D-Drucks bestehen darin, dass sich Verfügbarkeit, Nutzen und Funktionalität laufend verbessern, während die Kosten sinken. Wir haben dies seit dem Start von Field Ready vor zehn Jahren unmittelbar gesehen.“

Bauen unter Druck

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der 3D-Druck auch in der Baubranche auftauchen würde: In Amsterdam und Tianjin kann man heute über 3D-gedruckte Fußgängerbrücken flanieren, auf den Philippinen in einem Print-Hotelzimmer nächtigen, in der Strabag-Niederlassung in Hausleiten in einem 3D-Druck-Büro arbeiten oder in Beckum in Deutschland auf 160 Quadratmetern und zwei Stockwerken den Traum vom 3D-Druck-Eigenheim erleben.

Zu den Unternehmen, die hier Pionierarbeit leisten, zählt COBOD aus Dänemark, dessen Name für Construction Of Buildings On Demand steht. COBODs Mission lautet, die globale Baubranche durch 3D-Drucksysteme verändern zu wollen. Noch stehe man am Beginn, sagt Marketingchef Philip Knudsen, doch würden 3D-Drucker auf Baustellen in ein paar Jahren zur Normalität gehören. Sein Unternehmen produziert die riesigen Konstruktionsdrucker, die im Schnitt rund eine halbe Million Dollar kosten, und schickt sie in Containern in alle Welt. Gut ausgebildete Leute können den kranähnlichen Aufbau, auf dem sich eine aufgehängte Düse zum Gießen von Beton bewegt, innerhalb eines Tages betriebsbereit machen. Die Geräte drucken sowohl Fundamente als auch Wände.