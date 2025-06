Den Experteninput hält Prof. Arnold Schuh, ehemaliger Direktor des Competence Center for Emerging Markets & CEE an der WU Wien und ausgewiesener Experte für internationales Marketing und Markteintrittsstrategien in Schwellenländern. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den Erfolgsfaktoren internationaler Unternehmen in Märkten mit institutionellen Unsicherheiten, geringer Markttransparenz und hoher Heterogenität. Dank seiner Forschung und umfangreichen Beratungstätigkeit für Unternehmen ist er ein ausgewiesener Kenner der Herausforderungen und Chancen entlang internationaler Wertschöpfungsketten. Vorgestellt wird auch das ADA-Förderinstrument „Wirtschaftspartnerschaften“. Zudem erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Impulse zu Wertschöpfungsketten und Good Practices aus Social-Impact-Projekten.