Afrikanische Unternehmen: Viel Konkurrenz am Kontinent

Dass sich afrikanische Labels selbst in ihren Heimatmärkten schwer tun, zeigen die jährlichen Konsumentenbefragungen von „Brand Africa 100“ in 27 afrikanischen Ländern. Demnach sind die von Afrikanern „am meisten bewunderten“ Marken überwiegend ausländischer Herkunft, in den aktuellen Top Five finden sich Nike, Adidas, Samsung, Coca-Cola und Tecno Mobile (aus China). Oftmals würden ausländische Unternehmen sogar als afrikanisch wahrgenommen, sagt „Brand Africa“-Herausgeber Thebe Ikalafeng. Denn internationale Konzerne investieren viel Zeit und Geld in ihre Marken, etwa durch Sponsoring von Fußballclubs, oder in die lokale Anpassung der Produkte. Einheimische Marken hinken hier nach, bedauert Ikalafeng.

Zu den stärksten lokalen Marken zählen jene „von Banken, Versicherungen oder Telekommunikationsunternehmen, die ein Land oder eine Region dominieren“, weiß Sampson, sowie „authentische lokale Marken, mit denen Verbraucher in Beziehung stehen“. Spitzenreiter – und das sogar regional und nicht nur in der Heimat Nigeria – ist Dangote. Der 1978 gegründete Mischkonzern verfolgt die Mission, Grundbedürfnisse zu decken und hat über Jahrzehnte ein diversifiziertes Angebot aufgebaut: Dangote findet man in Branchen wie Öl und Gas, Immobilien, Finanzen, Zement – und auch im Lebensmittelhandel mit Basics wie Zucker, Salz, Gewürzen und Nudeln. Zudem ist Gründer und CEO Aliko Dangote das allseits bekannte Gesicht des Unternehmens. „Exzellenz der Marke und Leadership des Gründers stehen in engem Zusammenhang“, sagt Ikalafeng zur Strahlkraft der Marke. Auch im ostafrikanischen Uganda ist ein Konglomerat in vielen Haushalten präsent: Die Mukwano Gruppe stellt von Vaseline und Reinigungsmitteln über Speiseöl, Seife und Trinkwasser bis hin zu Kunststoffen vieles her, was Konsumenten im Alltag benötigen. Überdurchschnittlich populär sind daneben laut Brand Africa vor allem Biermarken wie Star in Nigeria oder Tusker in Kenia sowie Telekommunikationsunternehmen wie Globacom (Nigeria) oder Econet (Simbabwe).