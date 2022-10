Covid, Energiekrise, Ukrainekrieg: Wie geht es Ihnen damit? Wie ist die Erema Gruppe bisher durchgekommen?

Hackl: Wir hatten vor Corona 200 Mio. Euro Umsatz und jetzt, zwei Jahre später, liegen wir bei 300 Mio. Euro. Wir sind also um 50 Prozent gewachsen und so lässt sich nüchtern und faktenbezogen sagen: Wir haben es gut gemeistert. Das haben wir den Mitarbeitern zu verdanken, die Flexibilität bewiesen haben, bei all den Veränderungen mitzugehen. Emotional und menschlich gesehen ist aber vieles, was in der Welt gerade passiert, eine Katastrophe und das beschäftigt natürlich auch sehr stark.

Verändern all diese Ereignisse die Art des Wirtschaftens, das Konzept der Globalisierung?

Hackl: Covid hat deutlich bewusst gemacht, von welchen Regionen man wie stark abhängig ist. Hier stellt sich die Frage, ob wir wieder so globalisiert sein wollen wie vor 2020 oder ob man nicht besser auf eine gewisse Unabhängigkeit setzt? Gleichzeitig brauchen wir als österreichisches Unternehmen und als europäische Industrie den Export. In der Lieferkette haben uns die Disruptionen weniger getroffen als andere Unternehmen, weil diese vergleichsweise sehr regional ist – wir haben beispielsweise praktisch keine asiatischen Lieferanten.

Ihr Business ist international. Bietet der Standort Österreich dafür gute Rahmenbedingungen?

Hackl: Die Stärke Österreichs sind sicherlich die Flexibilität und die Kreativität der Mitarbeiter. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Österreich immer noch ein Technologieland ist. Dadurch können wir die Marktführerschaft behalten, weil, was die Kosten betrifft, sich die Situation doch stark verschlechtert hat. Letztendlich bleibt den Mitarbeitern netto zu wenig übrig, wodurch diese sich immer wieder fragen: Warum soll ich mehr arbeiten, wozu mehr Einsatz zeigen? Also hier müssten sich die Rahmenbedingungen ändern.

Finden Sie leicht Mitarbeiter?

Hackl: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren mehr als hundert Mitarbeiter aufgenommen. Heute treffen Mitarbeiter ihre Entscheidung für einen Arbeitgeber nicht allein wegen des Gehalts. Auch der Purpose, also wozu die eigene Arbeit beiträgt, spielt eine immer größere Rolle. Hier stellt unsere Mission „Another Life for plastic. Because we care“ eine starke Motivation dar. Dazu kommt die Unternehmenskultur: In Privatbesitz zu sein ist meiner Meinung nach ein Benefit, ebenso wie freiwillige Sozialleistungen. Wobei es auch für uns wesentlich schwieriger geworden ist. Wir haben heute offene Stellen, das kannten wir früher gar nicht.