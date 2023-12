Bei Nachhaltigkeit zählt wie so oft letztlich das, was am Ende herauskommt. Unternehmen sind hier mit immer weitreichenderen Vorgaben zur Sorgfaltsprüfung und Berichterstattung zu Umwelt- und Sozialthemen verpflichtet. Wenn es hierbei um mehr geht als das Ausfüllen von Checklisten und das Weiterreichen selbiger an Geschäftspartner, ist das ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Transformation des Business. Denn um managen zu können, braucht es nicht nur Messbarkeit in der Theorie, sondern ganz konkrete und valide Daten zu relevanten Indikatoren. Diese zu erhalten erfordert jedoch Expertise, langfristige Verpflichtung und Ressourcen. Man muss zudem erkennen, wann es sinnvoll ist, Impact zu messen, und wann es eventuell besser ist, bei quantifizierbaren Ergebnissen zu bleiben, über die ein Unternehmen tatsächlich Kontrolle hat. Um hier einen ausgewogenen Zugang zu finden und unternehmerische Auswirkungen in der Praxis managebar zu machen, wird es die Zusammenarbeit von Unternehmen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft brauchen.

Astrid Taus leitet den Bereich Social Impact Consulting bei ICEP.

Foto: Mihai M. Mitrea