Leverist: Unternehmen gesucht

Hauptaufgabe der Business Scouts for Development ist es, europäische ebenso wie Unternehmen in den Partnerländern über Förder-, Finanzierungs- und Kooperationsangebote an der Schnittstelle zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaft zu informieren, potenzielle Geschäftspartner zu vermitteln und so Unternehmen beim Schritt in neue Märkte zu unterstützen. Das Beratungsangebot baut auf jahrelanger Erfahrung auf, denn die deutsche Entwicklungszusammenarbeit vermittelt bereits seit 2011 Experten an Auslandshandelskammern AHK und Delegationen der deutschen Wirtschaft.

Das gesamte Beratungsnetzwerk ist über Leverist zugänglich. Unternehmen, die auch unabhängig von einer konkreten Geschäftsmöglichkeit Branchenexpertise einholen möchten, können die zuständigen Business Scouts direkt über die Plattform kontaktieren, auch ohne Mitglied der AHK oder eines Branchenverbandes zu sein. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen kann dies eine wertvolle Unterstützung darstellen. Wie eine Studie der Wirtschaftskammer Österreich aus dem Jahr 2019 zu Subsahara- Afrika zeigte, zählen der mangelnde Zugang zu relevanten Marktinformationen sowie ein fehlendes lokales Netzwerk zu den wesentlichen Markteintrittsbarrieren für österreichische Unternehmen ohne eigene Vor-Ort-Struktur.

„Mit unserem Know-how und unseren lokalen Strukturen können wir Unternehmen den Markteintritt erleichtern – insbesondere dann, wenn sie den Kontext selbst nicht kennen oder über kein Netzwerk vor Ort verfügen. Dadurch können wir gewisse Risiken abfangen und so insbesondere auch KMU zum Eintritt in Entwicklungs- und Schwellenlandmärkte ermutigen“, betont Pfandl. Darüber hinaus bieten die Business Scouts für fast alle auf leverist.de veröffentlichten Geschäftschancen entwicklungspolitische Beratung an.

Leverist.de: Aufeinander zugehen

Hinter den Kulissen von Leverist tut sich gegenwärtig so einiges. Viele der Prozesse werden derzeit skaliert oder automatisiert. Daneben fokussiert das fünfköpfige Team seine Arbeit insbesondere darauf, den Mehrwert einer Kooperation mit der Entwicklungszusammenarbeit für Unternehmen greifbar zu machen, unternehmensrelevante Aspekte zu adressieren und die Geschäftschancen adäquat zu formulieren. „Wir müssen lernen, die Sprache der Unternehmen noch etwas besser zu sprechen und neben dem Entwicklungsaspekt auch auf die betriebswirtschaftliche Ebene zu achten. Da ist natürlich auch ein gewisser Perspektivenwechsel von unserer Seite nötig“, sagt Projektmanagerin Bay. Damit die Entwicklungsbedarfe in ansprechende Angebote für Unternehmen umgemünzt werden, erhält Leverist auch Unterstützung aus der Wirtschaft.

Leverist befindet sich erst am Anfang, daran hat Projektmanagerin Bay keinen Zweifel. Doch sie ist überzeugt, dass die Plattform das Potenzial hat, schrittweise zu einem zentralen entwicklungspolitischen Türöffner für den Eintritt in neue Märkte zu werden, „damit in Zukunft noch mehr Entwicklungsherausforderungen in Partnerschaft mit der Privatwirtschaft gelöst werden können“.

Bilder: Goldene Botschaft GmbH, Screenshots von Leverist.de