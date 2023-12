Leonore Gewessler: „Österreich ist zum Vorreiter geworden.“

Der Kampf gegen den Klimawandel wird nicht in Österreich gewonnen werden. Welche Bedeutung messen Sie dem internationalen Klimaschutz bei?

Gewessler: Klimaschutz ist die große Herausforderung unserer Zeit – die Klimakrise betrifft uns alle. Egal ob in Europa oder Asien, als Industrienation im globalen Norden oder kleines Land im globalen Süden. Umso wichtiger sind unsere Anstrengungen, um die Klimakrise noch in den Griff bekommen zu können. Denn klar ist: Die Erreichung der globalen Klimaziele kann nur gemeinsam erfolgen. Das heißt im Umkehrschluss: Es braucht von allen Ländern nationale Anstrengungen. Es ist unsere nationalstaatliche Verantwortung, für Netto-Null-Emissionen und damit für eine gute Zukunft kommender Generationen zu sorgen. Man kann nicht einfach sagen, jemand anderer wäre mehr zuständig – dabei haben die Industrieländer wie Österreich eine besondere Verantwortung. Leider wurde Klimaschutz sowohl auf internationaler Ebene als auch in Österreich zu lange nicht ernst genug genommen, es wurde hier wie da viel geredet, aber wenig getan. Daher brauchen wir nun eine Aufholjagd im Klimaschutz, sowohl national wie international.

Österreich engagiert sich auch in der internationalen Klimafinanzierung. Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Gewessler: Alle Länder müssen national etwas tun, aber nicht alle haben dieselben finanziellen Möglichkeiten, aktiv zu werden. Hier braucht es internationale Unterstützung. Das Budget des Klimaschutzministeriums für internationale Aktivitäten wurde für die Jahre 2023 bis 2026 auf 340 Millionen Euro verdreifacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass Österreich zum Vorreiter bei der Klimafinanzierung geworden ist. Wir konnten beispielsweise bereits im April insgesamt 160 Millionen Euro für die nächste Finanzierungsperiode des Green Climate Funds zusagen. Gleichzeitig haben wir eine erste Förderausschreibung für österreichische Projekte, die im globalen Süden zum Klimaschutz beitragen, gestartet. Mit Entscheidungen ist im Oktober zu rechnen. Für 2024 sind weitere Ausschreibungen geplant.

Wie würden Sie die bisherige Performance Österreichs für Klimaschutz außerhalb der Landesgrenzen bewerten?

Gewessler: Hier muss man die österreichische Klimapolitik innerhalb der EU und jene außerhalb der EU voneinander trennen. Innerhalb der EU bringen wir uns stark für eine ambitionierte, gemeinsame EU-Klimapolitik ein. Natürlich ist das ein Bohren dicker Bretter, aber mit dem Fit for 55-Paket haben wir wichtige Weichen gestellt. Außerhalb der EU arbeiten wir mit Partnern bilateral und multilateral zusammen, um den Klimaschutz voranzubringen. Hier spielt natürlich auch die Klimafinanzierung eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei der Wiederbefüllung des Green Climate Fund. In Summe stellen wir hier mehr Budget zur Verfügung als je zuvor. Denn es gilt Verantwortung zu übernehmen, auch vis-à-vis dem globalen Süden.

Wie könnte Österreich Entwicklungsländern dabei helfen, ihre Bemühungen im Klimaschutz zu unterstützen? Wo liegen die Synergien zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz?

Gewessler: Österreich stellt Klimafinanzierung in den Bereichen Emissionsreduktion, Anpassung sowie hinsichtlich „Loss and Damage“ zur Verfügung. Dabei arbeiten öffentliche Akteure eng miteinander zusammen. Damit wollen wir erreichen, dass Klimaschutz in der Entwicklungszusammenarbeit immer mitgedacht wird. Über Klimafinanzierung hinaus kann Österreich auch durch Initiativen, die Finanzströme und Investitionsentscheidungen zum Beispiel internationaler Finanzinstitutionen klimakompatibel machen und so zum Klimaschutz in den Ländern des globalen Südens beitragen.