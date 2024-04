Neue Partnerschaften

An diese Verordnung angefügt ist eine Mitteilung, in der Diversifizierungsmaßnahmen vorgeschlagen werden, etwa durch explizite Rohstoffpartnerschaften mit Drittstaaten. Diese wurden bis dato mit Kanada, der Ukraine, Kasachstan und Namibia vereinbart. Auch in die jüngsten Handelsabkommen etwa mit Mexiko oder Chile haben eigene Rohstoffkapitel Einzug gefunden.

„Die EU versucht, sich über Rohstoffdiplomatie den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern. Dabei ist stets von gegenseitigen Vorteilen und Win-win-Situationen die Rede. Es geht also auch um Wertschöpfung vor Ort und um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Konkreteres wird aber nicht genannt“, erklärt Küblböck. Aktuell erscheint die chinesische Konkurrenz fast übermächtig. „Wenn man sich die bedeutenden Lithiumvorkommen in Simbabwe anschaut: Das wird gerade alles von chinesischen Konzernen aufgekauft. Dem will die EU mit ihren verstärkten Bemühungen entgegentreten“, so Küblböck.

So hat China allein in den vergangenen zwei Jahren mehr als 1,4 Mrd. Dollar in den Lithiumabbau in Simbabwe investiert. Genauere Informationen fehlen vielerorts, da in Simbabwe keine Sorgfalts- und Rechenschaftspflichten im Bergbau bestehen und alle Rechte an Bodenschätzen dem Präsidenten zufallen. Dieser fördert in Simbabwe nun auch verstärkt die Weiterverarbeitung von Lithium – mit chinesischer Hilfe.

Auch in der Demokratischen Republik Kongo, die nicht nur die weltgrößten Reserven an Kobalt, sondern auch große Mengen an Tantal oder Kupfer beherbergt, sind die Herausforderungen für einen nachhaltigen Bergbau sehr groß. Doch statt auf Rohstoffe aus dem Land zu verzichten, werben Experten wie Britta Bookhagen darum, mit ausländischer Hilfe zertifizierbare Standards zu implementieren: „Der Kongo hat 100 Millionen Einwohner und ist massiv auf die Beschäftigung im Bergbau angewiesen. Also braucht es vor allem internationale Unterstützung, etwa für zertifizierte Lieferketten, die zeigen, dass in den Bergwerken keine Kinder arbeiten und gewisse Umweltstandards eingehalten werden“, so Bookhagen.