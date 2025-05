Mit Kofinanzierung der Austrian Development Agency führte der Unternehmer 2020 eine Machbarkeitsstudie zur Potenzialanalyse verschiedener Branchen durch: Kräuteranbau, Textilproduktion, Naturkosmetik. Die Entscheidung fiel zugunsten des Kosmetiksektors, weil Hofherr im weit verbreiteten Baobab – auch bekannt als Affenbrotbaum – (mehr dazu im Artikel „Baobab aus Afrika“, Magazin-Ausgabe 91) eine interessante und bislang wenig genutzte Ressource für die Hautpflegeherstellung erkannte. Internationale Untersuchungen bestätigen die hohe Wirksamkeit der Inhaltsstoffe der Baobab-Frucht, aus der Pulver, Fasern und Öl gewonnen werden. Mithilfe des Außenwirtschafts-center der Wirtschaftskammer Österreich in Nairobi fand Hofherr in der Elekea Ltd. einen sehr geeigneten Umsetzungspartner.

Das in einem Außenbezirk der Hauptstadt ansässige Unternehmen war 2015 von der international ausgebildeten Biowissenschaftlerin Amisha Patel gegründet worden, hatte sich mit ausgeklügelten Naturhautpflegeprodukten auf Basis von Baobab-Öl unter dem Label O’Bao einen Namen gemacht und war nun auf Investorensuche.

2021 übernahm Hofherr den Betrieb samt Produzentennetzwerk im zentralkenianischen Bezirk Kitui und stand somit vor großen Aufgaben. Sein Anspruch lautete: „Wir wollen eine innovative Hautpflegelösung anbieten, basierend auf Baobab und anderen afrikanischen Pflanzen, entwickelt nach Rezepturen, die in europäischen Labors Bestnoten erhalten, und produziert nach höchsten Qualitätsstandards.“

Für den Ausbau und die Absicherung der Lieferkette von der Ernte bis zum fertigen Produkt erhielt Hofherr 2023 eine Förderung der Austrian Development Agency im Rahmen einer Wirtschaftspartnerschaft über drei Jahre. ADA-Programm-Manager Maximilian Zangl begrüßt die positiven Auswirkungen des Projekts auf die regionale Wirtschaft und Umwelt. Es schaffe Arbeitsplätze, fördere nachhaltige Landwirtschaft und diene dem Erhalt ökologischer Ressourcen.

An die Arbeit

In einem ersten Schritt machte sich Hofherr an die Absicherung der ökologisch ausgerichteten Lieferkette. Er investierte in die digitale Registrierung des Baumbestandes, um die Rückverfolgbarkeit der geernteten Früchte zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden Schulungen für Bauern und Bäuerinnen organisiert, für die der Verkauf der Früchte der wild wachsenden Baobabbäume ein willkommenes Zusatzeinkommen bedeutet. Hauptthema sind nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden zum Schutz des Baobabs als Voraussetzung für eine Biozertifizierung. Erntehelfergruppen erhielten Arbeitskleidung und Sicherheitsseile, um die oft hoch hängenden Früchte gefahrlos ernten zu können.