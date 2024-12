Unterstützung nötig

Damit organischer Abfall in nutzbaren Kompost umgewandelt werden kann, müssen einige Strukturen geschaffen werden – viele Entwicklungsländer befinden sich gerade in diesem Aufbauprozess. „Es geht nicht darum, etwas Neues aufzubauen, sondern die vorhandene Infrastruktur gezielt zu verbessern“, erklärt Agnieszka Kuderer, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Müllmanagement an der TU Wien. Sie forscht zu Kreislaufwirtschaft und Müllmanagement, hat dafür schon Untersuchungen in Tansania durchgeführt und unterrichtet nun an der Waste Academy in Ghana. Diese vermittelt Fachwissen zur Müllverarbeitung an alle, die in diesem Bereich direkt oder indirekt tätig sind, und schult das Personal der Jospong-Gruppe im effizienten Einsatz der österreichischen Maschinen.

Eine zentrale Herausforderung, die bei den Schulungen zu Tage trat, ist die unzureichende Datenlage. „Mit besseren Daten könnten Müllabholrouten deutlich effizienter geplant werden“, so Kuderer.

Generell kann eine umweltfreundliche Müllverarbeitung und eine Förderung der Kreislaufwirtschaft nur funktionieren, wenn dies auch von der Politik gewollt ist und sich für die Betreiber wirtschaftlich rechnet, betont die Forscherin. Für die Jospong-Gruppe geht es unter anderem darum, dass der von ihr hergestellte und mit Nährstoffen angereicherte Kompost in der Lage sein muss, die Landwirte zu überzeugen und mit herkömmlichem Dünger preislich zu konkurrieren.

Internationale Initiativen unterstützen eine nachhaltigere Müllverarbeitung in Entwicklungsländern. So bietet der Circular Economy Action Plan der EU Fördermittel an, und die Weltbank stellt über das Programm More Growth, Less Garbage Millionen aus dem Fonds für nachhaltige Entwicklung bereit. Allerdings sind diese Gelder und Programme nicht spezifisch für Entwicklungsländer vorgesehen, sondern müssen projektbezogen aus unterschiedlichen Töpfen beantragt werden.

Aurel Lübke von Compost Systems sieht im Emissionshandel eine weitere Möglichkeit, Müllentsorgung wirtschaftlich attraktiver zu machen. „Wir arbeiten derzeit daran, dass wir die Treibhausgaseinsparungen, die wir in den Deponien erreichen, verkaufen – in Europa und anderen Ländern, die das Kohlenstoffdioxid in die Luft blasen.“ Allerdings sei der Emissionshandel mit Zertifikaten ein schwankendes und risikoreiches Geschäft, es sei schwer, langfristige Abnehmer zu finden.