Kofi Annan Award: Afrikanische Healthtechs im Rampenlicht

Wer an „Afrika“ und „medizinische Versorgung“ denkt, hat vermutlich kaum positive Assoziationen. Zu stark haben Meldungen von todbringenden Krankheiten wie Ebola, Malaria oder HIV/Aids sowie Fotos von hungernden, kranken Kindern das Bild Afrikas als Hort der Seuchen und Krisen geprägt. Tatsächlich ist das Gesundheitssystem unseres Nachbarkontinents vergleichsweise schwach aufgestellt. Das zeigt schon ein Vergleich der Fachkräfte: Während die Ärztedichte in Europa laut Weltgesundheitsorganisation bei 37 Medizinern pro 10.000 Einwohnern liegt (in Österreich sogar bei 53), sind es in Afrika gerade einmal drei. Auch kümmern sich in Europa im Schnitt 83 Pfleger und Hebammen um 10.000 Kranke und Gebärende, in Afrika lediglich 13. Und während in Europa sechs Zahnärzte rund 10.000 Gebisse in Schuss halten, sind es in Afrika drei für gleich 100.000 Patienten.

Afrika ist aber bekanntlich nicht ein einziges Land. Und so unterscheidet sich der medizinische Versorgungsgrad in den 54 Staaten und vor allem auch zwischen urbanen Zentren und abgelegenen Dörfern teils erheblich. Über ein Gesundheitssystem, das allen Einwohnern Zugang zu leistbaren Therapien, Impfstoffen und Medikamenten bietet, verfügt aber noch kein Land zwischen Algerien und Südafrika.

Kofi Annan Award: Healthtechs im Wettbewerb

Mithilfe eines Start-up-Wettbewerbs will nun ausgerechnet Österreich dem afrikanischen Gesundheitssektor auf die Sprünge helfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn quer durch Afrika entwickeln Sozialunternehmen innovative Geschäftsmodelle in Bereichen wie Energie, Finanzservices oder eben Gesundheit, in denen oftmals digitale Lösungen im Mittelpunkt stehen. „Auf unserem Nachbarkontinent entsteht gerade eine historische Chance, mittels eines Leapfroggings die technologische Kluft gegenüber ökonomisch fortgeschritteneren Ländern zu überspringen“, erklärt Antonella Mei-Pochtler, Sonderbeauftragte im Bundeskanzleramt BKA.